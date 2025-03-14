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傳美日等國不滿…效期14天以上禁標鮮乳 恐轉彎

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
行政院上月指示，規定保存期14天（含）以下乳品才可標示為鮮乳。近日卻傳出美日等國對此修法感到不滿，食藥署態度恐「大轉彎」。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
行政院上月指示，規定保存期14天（含）以下乳品才可標示為鮮乳。近日卻傳出美日等國對此修法感到不滿，食藥署態度恐「大轉彎」。 聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

外國進口長效牛乳卻可標示為「鮮奶」，引發酪農業者不滿，行政院上月指示，保存期限十四天以下才能標示鮮乳，然而近日卻傳出美日等國對於修法感到不滿，食藥署態度恐「大轉彎」。為此，行政院食安辦公室今天將邀集相關部會、產業代表和乳品加工業者等共同討論。

農業部畜牧司長李宜謙表示，農業部的立場一直都與產業一致，認為在一定的製程與期間之內的乳品才能有鮮字，至於製程與期間的規範，尊重衛福部專業的評估及規定依據。

衛福部食藥署去年六月預告「保存期限卅天以上的乳品標示為長效鮮乳」，該草案預定今年七月生效，但可標示「鮮」字，引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力。行政院上個月定調，保存期限十四天內才能標示鮮乳。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，根據國內規範，鮮乳標準適用於以生乳為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏供飲用的乳汁，不過殺菌溫度、包裝、冷藏等沒有明確規範和定義，因此進口的延長效期乳等並沒有違反台灣的鮮乳規範，顯見台灣的規範是有模糊空間的。

方清泉說，行政院下指示十四天以上不能標示鮮乳，這在公平競爭原則下確實存在貿易障礙，樂見政府重新規畫清楚，讓國內鮮乳和進口乳能夠區隔。

行政院 農業部 酪農 食藥署 鮮奶

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