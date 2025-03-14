「光之畫家」透納 真跡6月登台

聯合數位文創昨正式宣布，引進英國泰德美術館的「威廉．透納特展—崇高的迴響」，六月底於中正紀念堂開展，展出英國最偉大畫家透納的八十件真跡畫作。

威廉．透納擁有「光之畫家」美譽，公認是英國史上最偉大的畫家，被英國民眾票選為新版廿英鎊紙鈔上的封面人物，也是英國重量級藝術獎「透納獎」的命名來源。

透納臨終前，捐贈了數百件油畫及上萬件水彩及素描作品給泰德美術館，今年適逢透納二五○周年誕辰，泰德美術館籌辦史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽，台灣是第三站，此次將帶來八十件透納的真跡，其中最受矚目的就是「藍色瑞吉山，日出」。

透納總共畫了紅藍黑三幅「瑞吉山」，描繪一天中不同時刻從盧塞恩湖看到的瑞吉山，被視為透納代表作，其中「紅色瑞吉山」在一九四三年由澳洲墨爾本維多利亞國家美術館購藏。

「黑色瑞吉山」被另一位美國收藏家買走。泰德美術館則是和國家藝術基金會聯手發起公開募款，以五百萬英鎊（台幣約二點五億元）成功買下「藍色瑞吉山」，創下當時泰德美術館買畫的紀錄。更多展覽資訊請上展覽官方網站。