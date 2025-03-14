快訊

普亭：支持與烏克蘭停火30天 如何實施有待討論

聽新聞
0:00 / 0:00

「光之畫家」透納 真跡6月登台

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
威廉．透納1845年的畫作〈諾勒姆城堡，日出〉。圖片來源：泰德美術館
威廉．透納1845年的畫作〈諾勒姆城堡，日出〉。圖片來源：泰德美術館

聯合數位文創昨正式宣布，引進英國泰德美術館的「威廉．透納特展—崇高的迴響」，六月底於中正紀念堂開展，展出英國最偉大畫家透納的八十件真跡畫作。

威廉．透納擁有「光之畫家」美譽，公認是英國史上最偉大的畫家，被英國民眾票選為新版廿英鎊紙鈔上的封面人物，也是英國重量級藝術獎「透納獎」的命名來源。

透納臨終前，捐贈了數百件油畫及上萬件水彩及素描作品給泰德美術館，今年適逢透納二五○周年誕辰，泰德美術館籌辦史上最大規模的威廉・透納全球巡迴展覽，台灣是第三站，此次將帶來八十件透納的真跡，其中最受矚目的就是「藍色瑞吉山，日出」。

透納總共畫了紅藍黑三幅「瑞吉山」，描繪一天中不同時刻從盧塞恩湖看到的瑞吉山，被視為透納代表作，其中「紅色瑞吉山」在一九四三年由澳洲墨爾本維多利亞國家美術館購藏。

「黑色瑞吉山」被另一位美國收藏家買走。泰德美術館則是和國家藝術基金會聯手發起公開募款，以五百萬英鎊（台幣約二點五億元）成功買下「藍色瑞吉山」，創下當時泰德美術館買畫的紀錄。更多展覽資訊請上展覽官方網站。

美術館 英國

延伸閱讀

追求食物零浪費 英國龍頭超市宣布即期食品「免費送」

啟發莫內、梵谷 英國最偉大「光之畫家」透納作品即將來台

80件國寶真跡史無前例！英國泰德美術館世界巡展「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月震撼登台

上海浦東美術館與英國泰德美術館合作「對話透納：崇高的迴響」獨特策展與超凡藝術魅力

相關新聞

護理跨科支援 護師工會轟邱泰源

台灣醫療工會聯合會與衛福部達成共識，將訂定「護理師跨科支援指引」。台灣護師醫療產業工會批評，此決議為衛福部與醫院資方代表...

影／車輛撞行人致傷亡「重罰3.6萬」陳世凱：最快6月實施

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通事故死亡，等於每天都會有1人喪命，為擺脫...

車撞人加重罰則 駕駛團體嗆包圍交部

為擺脫行人地獄惡名，交通部長陳世凱說，今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰三點六萬元，此修法...

大型重機停車難 騎士叫苦

台灣是機車王國，有近三十萬輛大型重機，但騎士找停車格困難，有大型重機車友停機車格，一個月內被拖吊三次，感嘆成了「停車弱勢...

霧鎖南北竿機場暫停起降 雷雨炸台中機場部份航班延誤

受到濃霧影響，交通部民航局表示，北竿機場今中午12時起、南竿機場今中午12時12分起，航班暫停起降；稍早同樣受到濃霧影響...

護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。