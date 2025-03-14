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車撞人加重罰則 駕駛團體嗆包圍交部
為擺脫行人地獄惡名，交通部長陳世凱說，今年將啟動修法加嚴車輛不停讓行人處罰，導致行人重傷或死亡，一律罰三點六萬元，此修法引發全國汽車駕駛人權益聯盟不滿，怒批重罰不符比例原則，認為政府無能才是國恥，不排除號召民眾到交通部周圍視察斑馬線，並喊話行人闖紅燈應提高罰則至一點八萬元。
對此，陳世凱表示，即便是開車駕駛，有時也會是行人，呼籲共同保護行人，讓行人能在斑馬線上安全通行。加重罰金預計最快六、七月實施，吊扣駕照不得考照時間延長修法部分，預計五月底送行政院。
至於是否加重行人闖紅燈罰則？陳世凱說，將加強宣導行人過馬路時不該看手機，目前仍會透過宣導方式，另內政部警政署也請員警執法。
全國汽車駕駛人權益聯盟表示，聯盟早在前年六月就提出人車分流的政策，無奈交通部歷經三任部長，仍看不到事態的嚴重性，繼續殘害行人的安全，只會一味地提高罰則。
聯盟稱，現在是「行車地獄」，倒楣的行人就等著被分心的駕駛撞死；倒楣的駕駛等著把滑手機而不注意路況的行人撞死，認為事故的發生不會因錯誤政策而降低，「政府無能才是國恥」。
陳世凱強調，這次修法是精準針對車輛撞到行人「導致撞傷或死亡」部分加嚴罰則，駕駛都希望可以開快一點，但在行穿線上真的不該撞到人，所有民眾都應遵守交通安全規則。
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