專家籲師法歐日 重機依車體大小彈性停放

大型重型機車停車格不足，專家指出，台灣目前採取「依排氣量畫設專用停車格」方式，與全球趨勢不同，歐洲許多地方路邊停車區汽車與機車可混合停放，日本大型重機可依照車體大小，選擇停放汽車格或機車格，都是我國可參考方案。

長期關注重機權益的臉書粉專「重車日誌—教士」表示，台灣土地資源有限，若額外畫設重機專用停車格，會壓縮到既有汽車與機車停車空間，導致其他車輛停放更困難。大部分重機車款都能停進機車格內，部分白牌機車車寬、長度也超過一般機車格位，不應單純以排氣量來決定車格使用權，應該依車輛實際大小來做停放區分。

長期推動交通改革議題的網紅「火花羅」說，全世界幾乎沒有像台灣這樣硬性區分停車種類的規範，歐洲許多地方路邊停車區沒有隔線，汽車與機車可混合停放，日本則有機車與汽車共用停車場，讓使用者根據自身車輛大小與現場情況選擇適合的停車位。

台灣機車路權促進會理事黃柏岳指出，台灣市面上的大型重機大部分都可以完整停入機車格，應非強制要求重機停入汽車格，而畫大型重機專用格，若其他車種無法使用，反而更浪費空間。

消基會交通委員會召集人李克聰也說，車身較小的大型重機若能完整停進機車格內，且不影響其他車輛使用，就應允許停放，政府在政策規畫上應更具彈性，而非一刀切的限制停放。

成功大學交通管理科學系教授鄭永祥說，大型重機數量達一定規模，規畫專用停車格才具必要性，若數量有限，現採取「汽車格一格多類車」，不失為一種解決方案，關鍵在是否有數據支持。