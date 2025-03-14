大型重機停車難 騎士叫苦

台灣是機車王國，有近三十萬輛大型重機，但騎士找停車格困難，有大型重機車友停機車格，一個月內被拖吊三次，感嘆成了「停車弱勢」，新北、台北和台中等縣市，紛紛研擬試辦大型重機專用格，或與一般機車共用車格。交通部表示，將透過地方政府提報試辦計畫，評估規畫對重機有利、適合的停車方式。

大型重機停車位一位難求，新北市現有五萬六千六百輛大型重機，但公有停車場專用格四○五格、路邊專用格僅二十一格；台北市大型重機三萬多輛，轄內九十四個公有停車場共三四二格提供專用格位，路邊專用車格為十八格。廿七歲許姓騎士說，有時候繞半天找不到車位，僥倖停進機車格，但曾一個月內接連被拖吊三次，他說，「會不會停紅線還更安全些，被取締機率反而較低？」

新北交通局表示，路邊機車格長度多為二公尺，不足以容納車長大於二公尺的重機，目前不採行一般機車格與大型重機共用，已規畫在重機騎士常使用的路段增設專用停車格，並逐步改善路邊停車場設備，如增加後車牌辨識系統，讓大型重機進出更便利。

台北去年試辦「二格機車格停放一輛大型重機」，為利用兩格普通機車停車格，允許大型重機斜停停放，但經半年多時間，發現使用率低，分析是大型重機須停在特定地點外，告示牌面不夠清楚等，已向交通部申請二點○計畫，地點選址會在較為熱鬧區並盡量於北市十二區增設，同時增加標誌標線宣導。

台中市交通局表示，台中大型重機登記數量截至今年一月底是三萬四○六一輛；市府二月一日公告試辦大重機停放路邊停車場機車格，目前有十二處路邊機車場供停放共四六四四格，實施後尚未接獲反映車格不足，使用成效良好。

交通部指出，依照道路交通安全規則規定，重機需停放在汽車格內，且一個汽車格可停放一台以上重機，但騎士多憂心毀損他人車輛，不輕易共用車格，但在都會區車格一位難求下，空間規畫較為浪費，目前透過地方政府提報試辦計畫，加以評估規畫對重機停車有利適合的停車方式。