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二月超額死亡創高 專家：與急診壅塞有關

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
醫院急診示意圖。本報資料照片
醫院急診示意圖。本報資料照片

今年二月國內超額死亡率達百分之廿九，創新冠肺炎後疫情時代新高。台大公衛學院流行病學及預防醫學研究所教授陳秀熙說，此數據「相當驚人」，原因包括人口老化及呼吸道疾病併發症、癌症、慢性病就醫人數增加，及急診壅塞病人延誤治療有關。

超額死亡率是藉公衛數學模型，計算實際死亡人數與預期死亡人數差異。陳秀熙說，新冠疫情期間，社區無法形成自然免疫力，疫後出現免疫負債，如近期急診壅塞，就是因與流感及慢性病引發肺炎等併發症患者人數上升，導致住院需求增加，部分病人治療後仍無法痊癒，最終病逝。

陳秀熙說，急診並非萬能，其功能是檢傷分類，並進行初步診療，降低病人立即性生命危險，而目前急診壅塞情況「幾乎已到天花板」，醫護用盡心力，但病人無法第一時間住院獲得治療，增加死亡風險，導致超額死亡率上升。

此外，人口老化也對醫療與社會資源，帶來巨大挑戰。陳秀熙說，目前國內六十五歲以上人口比例迅速上升，一九四六至一九六四年出生的「戰後嬰兒潮世代」，在全人口占比高，近年也邁入高齡階段，許多人成為脆弱族群，慢性病患者增加，長照需求上升，又碰上免疫負債，脆弱族群首當其衝，也使超額死亡增加。

陳秀熙表示，衛福部近期提出醫院間合作調度等方式，盼增加醫院病床利用率，也把急診候床即時資訊上網公告，並增加急診給付，但除從醫療提供端設想解方外，也應從醫療需求端分析，找出國內超額死亡率上升原因，研擬因應對策，否則所有引爆因素逐漸惡化，病床需求愈來愈高，民眾超額死亡恐持續上升。

人口老化 死亡率

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