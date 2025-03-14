護理跨科支援 護師工會轟邱泰源

台灣醫療工會聯合會與衛福部達成共識，將訂定「護理師跨科支援指引」。台灣護師醫療產業工會批評，此決議為衛福部與醫院資方代表私相授受，醞釀對「拍板卻沒時間看指引」的衛福部長邱泰源提告瀆職。面對衛福部日前公布護理師薪資，引發質疑數據失真，邱泰源昨也首度對外界誤解薪資數據感到抱歉。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳說，強烈反對醫院用任何形式讓護理師跨科調動或支援，因不論何種指引或進行何種訓練，都不能改變跨科調動對護理師及病人的不友善和不安全性，強調跨科支援指引是變相壓榨護理人員，無助改善護理人力不足，無視護理專業與病人安全。

台大、成大、新光及振興四家醫院企業工會昨發表聯合聲明指出，護理人力嚴重短缺，除薪資待遇與高壓勞動強度不成比例外，醫院雇主為節省人力成本，不願補足護理人力，改以強迫護理師跨科支援調動，還常以「交叉訓練」為名包裝掩飾，踐踏護理人員基本權益，反對跨科支援，認為指引不該倉促定案。

台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇說，護理人力不足，醫院挖東牆補西牆，常強迫護理師跨科支援，已成為壓垮護理人員的最後一根稻草。工會版指引草案方向，包含跨科調度前要取得當事人書面同意，明定教育訓練時間，若非相關科別至少訓練三周，若適應不良者可隨時終止支援。

邱泰源說，衛福部會尊重護理專業，不可能讓護理人員承受跨科支援不必要壓力。至於衛福部日前公布醫院護理師薪資，引發外界質疑數據失真，邱泰源昨也首度對外界誤解薪資數據，感到抱歉。

健保署今年推出「個別醫院前瞻式預算」新制，避免醫院衝量，落實分級醫療。立委林淑芬昨指出，個別醫院總額下月將在台北區上路，卻看不到衛福部針對如何避免掛號費調漲、醫療品質降低等問題擬訂配套措施，批評邱泰源「不食人間煙火」。

健保署長石崇良說，台北區以外，其他分區已在今年一月實施，南區、高屏區、東區也已實施多年，並無問題。林淑芬說，台北模式跟中南部不同，應該監測病人就醫流向、引導醫院建立合理薪酬分配機制等措施。