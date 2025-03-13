百億菸捐進走私販口袋？邱泰源備詢語塞 陳瑩酸：真正要哭的是石崇良

民進黨立委陳瑩今天在立法院衛環委員會質詢衛福部長邱泰源和國健署長吳昭軍，因為加熱菸卡關於健康風險評估審查2年而遲遲無法依法上市，導致抽加熱菸的人都因為使用走私貨而不用繳菸捐。

陳瑩反諷，衛福部不是抑制吸加熱菸，而是鼓勵去吸走私加熱菸，因為加熱菸的菸捐都進了走私販的口袋，唯一損失的是對健保的挹注，真正要哭的是健保署長石崇良。

菸害防制法上路超過兩年，依法納管可以上市的加熱菸還卡關國健署的健康風險評估，外界批評國健署行政怠惰，甚至有圖利特定紙菸商之嫌。陳瑩質疑，國健署裝傻或不夠專業，對外一直強調菸捐流失不嚴重，但資料顯示，民國99年的菸捐近348億元，到民國113年只剩264億元，14年來減少84億元。

陳瑩說，每包菸品的菸捐金額其實大幅增加，收入卻大減，原因何在？因為很多抽紙菸的人跑去抽走私加熱菸。她還特別用「奇妙」來形容背後涉及的人和事，讓抽走私加熱菸的人不用繳菸捐，因為這個錢都進到走私加熱菸的犯罪集團。

陳瑩更直接點名，國健署造成菸捐流失問題，因為按照國健署的觀念，可以以用健康風險評估來拖延加熱菸依法上市，抑制抽加熱菸的人口，若此推論為真，未來國人吸菸的健康風險反而因抽走私產品而增加，健保支出也會增加，再加上菸捐挹注健保的金額因走私而減少，健保會因此被拖垮，醫療品質也會下降，難道這樣還要當成衛福部的德政嗎？

面對質詢，邱泰源一度答不上話，吳昭軍更是站在一旁沒有出聲。在陳瑩的要求下，邱泰源才強調抽菸的比例有下降，也會加緊時程審查加熱菸的健康風險評估。邱泰源也認同鉅額菸捐應該為民所用，而不是落入加熱菸走私販的口袋。

質詢過程，陳瑩還用奇妙來暗指有特定團體或是與其相關的紙菸商，不斷干預政府執行政策的時程，並提醒政府千萬要好好地處理；別讓百億的菸捐稅飛在空中，讓政府看得到用不到，最後飛入犯罪走私集團的手中。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康