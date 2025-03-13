監察院彈劾前畜牧司長張經緯 農業部：尊重監察院職權

前年面對國內缺蛋，農業部啟動短期專案進口措施，但卻爆出許多爭議，包含中央畜產會與尚未設立登記的公司進行雞蛋採購作業、事後回填履約情形確認書，以及未辦理驗收作業、未掌握國內企業進口雞蛋的數量，導致逾期雞蛋5000萬餘顆，耗費數億公帑等缺失，監察院今表示，農業部畜牧司前司長張經緯職掌雞蛋緊急調度相關計畫執行情形實際的管理及監督不當，因此通過彈劾。農業部表示，尊重監察院依職權審理。

農業部說明，2022年至2023年間全球禽流感盛行，致使國內雞蛋供應嚴重不足，為解決民怨，農業部同仁不分晝夜努力調節國內雞蛋供需，然過程中有未竟之處，農業部也虛心受教、深切檢討。

農業部指出，監察院所提之進口雞蛋執行過程各項行政瑕疵，農業部積極改正，持續督導並責成中央畜產會檢討改進內部採購作業之規範與流程；同時加強中央畜產會辦理採購相關人員之法紀訓練，以兼顧作業可行、流程改進及人員訓練之效。