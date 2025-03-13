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衛福部將訂護理師跨科支援指引 四大醫院工會聯合反對

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院、成大醫院、新光醫院及振興醫院企業工會發表聯合聲明，反對跨科支援，認為相關指引不該倉促定案。示意圖。本報資料照片
台大醫院、成大醫院、新光醫院及振興醫院企業工會發表聯合聲明，反對跨科支援，認為相關指引不該倉促定案。示意圖。本報資料照片

衛福部長邱泰源昨天與台灣醫療工會聯合會開會，會後向媒體表示「氣氛融洽、有多項共識」，其中包含護理人員「跨科支援指引」引發護理界反彈。台大醫院成大醫院、新光醫院及振興醫院企業工會發表聯合聲明，反對跨科支援，認為相關指引不該倉促定案。

聲明指出，我國護理人力嚴重短缺，除薪資待遇與高壓勞動強度不成比例之外，醫院雇主為節省人力成本，不願確實補足各單位護理人力，改以強迫護理師跨科支援調動惡劣情事不曾停歇，還常以「交叉訓練」為名包裝掩飾，實則為滿足醫院雇主需求，踐踏護理人員基本權益。

護理師遭醫院強迫支援調動時，常因不熟悉該單位器械儀器使用方式、病人病況及主治醫師醫療處置習慣等，面對該單位護理師各項照護品質及速度要求，被迫面臨巨大身心壓力，若稍有不慎恐危害病人生命安全。台大醫院企業工會祕書長邱宇弘說，這無疑是將護理師及病人同時置於極高風險危險處境中，工會反對一切存有風險跨科，或同科跨病房單位間支援調動。

邱宇弘表示，工會肯定部分醫療工會代表向衛福部傳遞基層心聲，積極磋商研議適當方案初衷，但跨科支援指引涉及護理師權益，其適用範圍、條文規範、監督機制、具體效力甚至是否有制定必要，目前並無完整共識，衛福部應確保資訊透明公開，並與所有醫療產業、企業及職業工會詳實討論，不該倉促片面定案，避免衍生爭論，反而失去原先推動初衷。

「勞動基準法」訂有調動原則，護理師遭醫院雇主不當支援調動時，經常在司法實務上被認定為「在同個科別內」或「同樣在護理部內」做支援調動。邱宇弘表示，護理師執業環境具高度差異性，如何縮小現行法制與臨床業務間認定落差，避免醫院雇主藉此恣意妄為，確實是護理權益上亟須檢討改善的重要環節。

聲明指出，除在跨科支援部分，在三班護病比數據、友善護理職場典範、護理獎勵金分配、健保護理費給付等各項護理政策制定過程，衛福部應強化各醫院企業工會參與角色，避免醫院雇主「上有政策下有對策」，確保護理人員權益提升及環境改善得以精準到位。

台大醫院 成大醫院 衛福部 護理師

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