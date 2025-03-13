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護理團體看跨科調度指引有歧見 台醫聯：別用情緒化討論

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣醫療工會聯合會與衛福部昨日開會達成推動護理人員跨科支援指引，希望調度須要先經過護理師同意，然而，仍引發相關護理團體反對。本報資料照片
台灣醫療工會聯合會與衛福部昨日開會達成推動護理人員跨科支援指引，希望調度須要先經過護理師同意，然而，仍引發相關護理團體反對。本報資料照片

台灣醫療工會聯合會與衛福部昨日開會達成推動護理人員跨科支援指引，希望調度須要先經過護理師同意，然而，仍引發相關護理團體反對，護師工會甚至批評是衛福部跟資方代表私相授受。台灣醫療工會聯合會理事長趙麟宇表示，不應一昧禁止調度，或用情緒化方式討論政策，調度並非惡意，希望是護理師同意下調度。

台灣醫療工會聯合會昨與衛福部長邱泰源等人召開定期協商會議，其中護理人員跨科支援部分引發爭議，台灣護理產業工會（台護產）發文反對，台灣護師醫療產業工會（護師工會）也醞釀對邱泰源提告瀆職。

台灣醫療工會聯合會發布聲明指出，跨科支援亂象，已經成為壓垮護理人員的最後一根稻草！護理人力不足，醫院挖東牆補西牆，時常強迫護理師跨科支援，在未經完整訓練的狀況下上線顧病人，因此爭取訂定指引。

工會版指引草案方向，包含跨科調度前要取得當事人書面同意，並且明定教育訓練時間，若非相關科別至少訓練3周才可以入組；若適應不良者可以隨時終止支援。另外，拒絕支援者不能不利對待，配合者也應該給予津貼等。

趙麟宇指出，指引是保障護理師方法，並不應該一昧禁止調度，調度有時候並非惡意，例如病房護理師升遷需要調到急診、重症加護病房訓練，不應該阻止護理人員升遷管道封住。

台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供
台灣醫療工會聯合會提供說明跨科調度指引，要求跨科調度前要取得當事人書面同意。圖／台灣醫療工會聯合會提供

衛福部 護理師 邱泰源

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