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雷雨再炸2天！下周強烈冷氣團來襲 急凍5天「低溫下探9度」

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
各地明後2天仍要留意陣雨或雷雨，周六晚間強烈大陸冷氣團南下，預計影響到下周四，下周一晚間至下周二清晨最冷，低溫下探9度。聯合報系資料照
各地明後2天仍要留意陣雨或雷雨，周六晚間強烈大陸冷氣團南下，預計影響到下周四，下周一晚間至下周二清晨最冷，低溫下探9度。聯合報系資料照

明後2天持續受到鋒面影響，中央氣象署預報員林定宜表示，各地明後2天仍要留意陣雨或雷雨，周六晚間強烈大陸冷氣團南下，預計影響到下周四，天氣則從溼冷轉為乾冷，下周一晚間至下周二清晨最冷，低溫下探9度；另水氣加上低溫，周日至下周一中部以北3000公尺以上高山，有零星降雪機會。

林定宜說，明天至周六白天（14、15日）持續受到鋒面影響，但鋒面稍微北移，因此主要降雨區域落在北部、東北部、東半部，有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區為局部短暫陣雨或雷雨，東南部會出現短暫將與空檔。

周六晚間鋒面逐漸通過，周六晚間至周日（15、16日）基隆北海岸、西半部有短暫陣雨或雷雨，且有局部較大雨勢，其他地區有局部短暫陣雨；周日雨勢隨著強烈冷氣團南下逐漸趨緩，下周一（17日）環境轉乾，各地逐漸從溼冷轉為乾冷的天氣型態，僅東半部有局部短暫陣雨，其他地區為短暫雨後多雲。

下周二（18日）雖持續受到強烈大陸冷氣團影響，但各地為多雲到晴，僅花東有零星降雨。

溫度部分，林定宜指出，明天氣溫會再些微下降，中部以北、東北部低溫17至20度，其他地區21至23度，高溫北部東半部約24至27度，中南部30度；周六晚間大陸冷氣團南下，周六、周日各地天氣轉冷，下周一（17日）受到強烈大陸冷氣團影響，各地天氣寒冷。

下周二至下周四（18至20日）ˊ續受到強烈大陸冷氣團影響，加上輻射冷卻作用，北部、東北部寒冷，其他地區為早晚寒冷，中南部則日夜溫差大。

林定宜表示，這波最冷時間落在下周一晚間至下周二清晨（17、18日），中部、東北部低溫約9至11度，北部包含桃園、竹苗氣溫下探10度，其他地區12至15度。

降雪部分，林定宜提及，周日至下週一，中部以北3000公尺以上高山，有零星降雪機會。

低溫 冷氣團 氣象署 雷雨

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