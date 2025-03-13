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台灣國際蘭展競賽 台糖蝴蝶蘭獲14項殊榮

中央社／ 台北13日電
台糖表示，「台糖小可愛」擁有鮮豔的粉紅色線條、獨特大唇瓣，花瓣渾圓飽滿，商業價值極高，2025年在台灣國際蘭展獲得第一獎。圖／台糖提供
台糖表示，「台糖小可愛」擁有鮮豔的粉紅色線條、獨特大唇瓣，花瓣渾圓飽滿，商業價值極高，2025年在台灣國際蘭展獲得第一獎。圖／台糖提供

今年台灣國際蘭展競賽共計超過1500株蘭花參與角逐，經國內外評審評鑑後，台糖共有12個品種勝出，一舉拿下14個獎項，其中「台糖小可愛」獲得第一獎，「台糖阿嬤」則獲得第二獎及銀牌。

台糖今天發布新聞稿表示，今年參加台灣國際蘭展競賽成績優異，無論是在個體株花色大小分組競賽（第一、二及三獎）及育種栽培表現評鑑（銀牌及銅牌）皆有斬獲，顯示台糖蝴蝶蘭寶刀未老，與時俱進的育種及栽培技術，持續在國際舞台上發光發熱。

今年台糖亦展出總統級盆花，該盆花由台糖最具代表性的台糖安娜組成，意境非凡；另以蘭嶼特有獨木舟的文化，搭配布置台糖綠蘋果、台糖安娜及台糖阿嬤等獲獎蝴蝶蘭品種，傳遞蝴蝶蘭原生地與族群融合，立足台灣，放眼世界的意象。

台糖表示，今年獲得第一獎的台糖小可愛，擁有鮮豔的粉紅色線條，與傳統白花相比，色彩更加溫潤迷人，獨特大唇瓣設計，花瓣渾圓飽滿，美感非凡，無論作為觀賞植物或未來育種素材，皆具極高的商業價值。

獲頒第二獎及銀牌肯定的台糖阿嬤，則以純淨潔白的花色，象徵著台灣傳統堅毅的精神，宛如台灣阿嬤般的堅韌不拔。台糖指出，此款蝴蝶蘭屢次於各大競賽中獲獎，是園藝界的常勝軍，亦是海內外布展不可或缺的要角，以及宣慰僑界的重要象徵。

台糖表示，展覽期間於市集館設有展售攤位，販售蝴蝶蘭盆花等。此外，今年民眾還能搭乘五分車進入園區觀展，3月底前持蘭展票根至柳營尖山埤渡假村及烏樹林休閒園區，還可享票價優惠。

台糖 園藝

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