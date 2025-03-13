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彭啓明：綠色成長基金辦公室 5月有望掛牌運作

中央社／ 台北13日電

環境部向國發會申請百億綠色成長基金，去年底審議通過，今年2月廣邀共同投資人。環境部長彭啓明今天表示，最快今年5月專案辦公室可掛牌運作，每案投資金額約新台幣2000萬至1億元。

環境部提出「行政院國家發展基金加強投資綠色成長淨零產業實施方案」，去年11月29日獲行政院國家發展基金管理會審議通過，爭取100億基金投資淨零永續新興產業。

環境部於今年2月4日發布「環境部辦理加強投資綠色成長淨零產業實施方案作業要點」，並同步推動成立專案辦公室及信託專戶，廣邀共同投資人，持續朝今年第2季受理投資案件申請目標邁進。

彭啓明今天接受媒體訪問時表示，預計5月成立綠色成長基金專案辦公室並正式掛牌運作，之後就可以開始受理投資案件，每案投資金額約是2000萬到1億元左右。

彭啓明今天出席「與部長有約系列演講-建構新世代的國家希望工程：氣候治理與綠領培育」活動。

在演講過程中，彭啓明也設計幾項與能源、氣候變遷相關的題目，讓學生現場作答，但發現部分學生的認知與實際情況還是有落差，諸如目前台灣主要的發電來源、台灣排碳達峰值的時間等。

彭啓明會後表示，氣候變遷的內容是「很冷」的議題，對一般學生來說是很無感的，因此今天小遊戲的大概也是反映社會上大多數人的認知；如能源占比的問題，就整體成績而言，答對答錯比例「大概是一半一半」。

彭啓明說，雖然能源政策不是環境部主責，但若有人願意了解，環境部也會樂意與社會溝通，目前也有很多這樣的邀約，願意花時間、面對面去談。

彭啓明 淨零 環境部 綠色

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