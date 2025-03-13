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4縣市發布大雨特報！雷雨狂炸台中機場 部分航班延誤

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署今晚間7時，針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續今天一整晚，另外，因雷雨影響，台中機場今晚7時9分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照
中央氣象署今晚間7時，針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續今天一整晚，另外，因雷雨影響，台中機場今晚7時9分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。聯合報系資料照

中央氣象署今晚間7時，針對4縣市發布大雨特報，影響時間持續今天一整晚，大雨警戒範圍包含苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣。氣象署表示，受到鋒面影響，易有短延時強降雨，今日苗栗至彰化、南投地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，低窪地區慎防積水，山區注意坍方及落石。

交通部民航局表示，因雷雨影響，台中機場今晚7時9分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤。民航局提醒旅客及接機民眾，請注意航班異動資訊，如有航班問題請洽詢航空公司。

民航局指出，受此影響，與台中機場有航班往來的機場也將連帶影響，航班起飛或到達時間將有延誤，民航局已要求相關航空站立即於航站內透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。

民航局 航班

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