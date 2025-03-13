天災才重創又要漲台鐵？ 黃建賓籲補貼花東居民三成票價

台鐵票價將漲價引發討論，尤其台東、花蓮往來各地很大一部分都依靠鐵路運輸，國民黨立委黃建賓表示，政府去年曾允諾凍漲台鐵票價，如今又漲價已經引發民怨，他昨也邀集台鐵、交通部商議，若仍要漲價可由花東基金補貼居民三成票價，並獲交通部允諾帶回研議。

黃建賓指出，東部交通建設長年受到中央忽視，去年又遭0403強震及颱風重創，交通、觀光水準仍待恢復，去年兩度在立法院提案通過，要求中央體恤災區民眾，凍漲台鐵票價，並獲中央允諾。然而農曆春節後，台鐵董事會2月5日便通過票價調漲方案，平均調幅26.8％，以台北至台東來回自強號而言，漲近300元，引發民怨。

黃建賓表示，台鐵票價漲價當天，他即立刻要求中央必須遵守承諾在災損復原前凍漲東部票價，昨日也邀集台鐵、交通部商議，如中央執意調漲，可由花東基金補貼居民三成票價，作為替代抗漲方案，避免台東鄉親交通成本雪上加霜。交通部允諾，會帶回研議。

黃建賓認為，相較西部有高鐵、高速公路、台鐵等多元選擇，鐵路則是東部鄉親南來北往的必要陸運交通，如果中央要齊頭式調漲，卻未考量東部交通水準仍嚴重落後西部，這是對東部居民的極大不公平，因此無論最後是凍漲或是抗漲方案，都會堅定立場，爭取東部居民交通平權。