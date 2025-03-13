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長照2.0服務滿意度高達9成 2026年啟動長照3.0計畫

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
我國從2006年起推動長照十年計畫迄今已近20年。圖／聯合報系資料照片
我國從2006年起推動長照十年計畫迄今已近20年。圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰13日於行政院會聽取衛生福利部「長照2.0階段性成果與未來展望」報告後表示，我國從2006年起推動長照十年計畫迄今已近20年，秉持「多元近便、在地安老」原則，加速廣布服務資源及擴充服務項目，讓民眾享有方便且能夠負擔的服務，長照2.0服務滿意度高達9成，深受國人肯定。

卓榮泰感謝相關部會同仁的努力，以及地方政府全面協助，兩者皆為長照政策推動的重要關鍵。卓強調，為早日實踐賴清德總統「健康台灣」的國政願景，衛福部在既有長照2.0的基礎與成果上，將自明(2026)年起推動長照3.0計畫，提供居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，以達健康老化、在地安老、安寧善終的願景。

卓榮泰請衛福部持續與相關部會、地方政府及民間團體，展開密集的說明溝通與協商討論，取得最大共識，以利未來獲取最高能量，讓該計畫能夠順利推動實施。

卓榮泰 長照 願景

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