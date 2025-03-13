每月被提醒接種…母淚崩嘆「寶寶已過世」 衛福部允儘速釐清

失去寶寶的媽媽每次被提起都是難以承受的痛，有民眾分享孩子滿月前過世，卻每個月被衛生所提醒帶孩子打預防針，台灣有不少傷心媽媽正持續經歷類似事件，衛福部承諾儘速釐清。

今年2月一篇社群網站平台Threads文章引熱議，一名媽媽接到衛生所來電祝賀孩子滿6個月提醒打疫苗，「之前告知過你們，寶寶已經離開」，對方急忙道歉掛電話，留下淚崩的媽媽，她已向衛生局附上死亡證明與除戶證明，為何總打電話提醒兒童常規疫苗，一次次傷她的心。

民眾黨立委張啓楷今天在立法院社會福利及衛生環境委員會議再度說起這段故事，呼籲檢討各機關資訊整合，別讓逝去親人的傷口一再被撕開。他提到，從這篇文章下方留言，可以知道同樣情形正在台灣各地發生。

有家長分享，孩子過世後衛生所幾乎每個月來電，直到有次哭著說，「你們有必要每個月這樣提醒我嗎？他已經過世了」，才結束惡夢；甚至有衛生所實習員工電話關懷，才從家屬口中得知個案過世消息，掛掉電話覺得自己像個罪人，不解為何沒有同步更新資料，讓類似事件發生。

張啓楷表示，這是令人心疼與不捨的事，但相關主管機關共同補破網，衛生所與戶政的資料應該整合，積極檢視法規面有何阻礙或可改進之處，以及相關單位的橫向溝通，如積極註記孩子已過世消息，而非接二連三繼續烏龍來電，確保衛生所的資料內部更新。

面對戶政與衛政系統疑似出現連接斷鏈問題，衛生福利部長邱泰源說，衛生所等是地方政府所管轄，但承諾今天回去後將積極釐清狀況，檢視戶政與衛政互動需要加強的部分，希望盡可能去避免類似傷心事再發生。