聽新聞
0:00 / 0:00
「扣款未吐鈔」郵局ATM驚傳大當機 中華電信曝初步判斷結果
郵局系統今天中午驚傳系統當機，不僅臨櫃業務無法作業，就連民眾在ATM領錢也發生扣款、但機台卻未吐鈔的情況，中華郵政初步推測系統異常應與中華電信網路骨幹有關，中華電信董事長簡志誠今（13）日傍晚指出，初步判斷應該是電路切換時，路由器發生障礙，將路由器重新開機後，系統運作已經恢復正常。
簡志誠指出，初步來看，這一次的當機，並不是郵局主機或者系統發生問題，而是電路切換時發生問題。一般來說，郵局除了一條主電路之外，還會跟電信業者申請兩條備援電路，今天是主電路有點狀況，在切換備援電路時，因為路由器設定與主電路、備援電路之間沒有匹配的很好，以至於中間發生障礙，基本上，把路由器重新開機後，系統就回復正常了。目前仍有專家還在深入了解相關問題。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言