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「扣款未吐鈔」郵局ATM驚傳大當機 中華電信曝初步判斷結果

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業。記者胡瑞玲／攝影

郵局系統今天中午驚傳系統當機，不僅臨櫃業務無法作業，就連民眾在ATM領錢也發生扣款、但機台卻未吐鈔的情況，中華郵政初步推測系統異常應與中華電信網路骨幹有關，中華電信董事長簡志誠今（13）日傍晚指出，初步判斷應該是電路切換時，路由器發生障礙，將路由器重新開機後，系統運作已經恢復正常。

簡志誠指出，初步來看，這一次的當機，並不是郵局主機或者系統發生問題，而是電路切換時發生問題。一般來說，郵局除了一條主電路之外，還會跟電信業者申請兩條備援電路，今天是主電路有點狀況，在切換備援電路時，因為路由器設定與主電路、備援電路之間沒有匹配的很好，以至於中間發生障礙，基本上，把路由器重新開機後，系統就回復正常了。目前仍有專家還在深入了解相關問題。

中華郵政 郵局 電信業

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