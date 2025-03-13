魚飼料業者聯合調漲價格 遭公平會重罰1200萬

公平會接獲檢舉，魚飼料業者全興飼料股份有限公司、大成長城企業股份有限公司、福壽實業股份有限公司、泰山企業股份有限公司及漁大實業有限公司等5家業者皆於111年6月10日同一天發送漲價通知單，且調漲金額均為低蛋白魚飼料每公斤調漲1元，高蛋白魚飼料每公斤調漲3元，涉及聯合行為。會經綜合查證後，認定這5家業者合意調漲魚飼料價格，分別處全興公司400萬元、大成公司300萬元、福壽公司及泰山公司各200萬元、漁大公司100萬元，總計1200萬元的罰鍰。

公平會調查發現，全興公司等5家業者經營條件及成本結構各不相同，111年1月至5月各項魚飼料之原料成本增加金額亦不相同，卻呈現成本增加金額不一，調漲金額相同之不合理現象。況且，5家業者本可提出多元且具競爭性的調漲方案，透過競價爭取客戶，惟未見任一業者緩漲或低於競爭同業之漲價金額以拓展市場，有違商業行為之經濟合理性。

公平會指出，除了2種高、低蛋白魚飼料，5家業者漲價金額一致外，這5家業者宣布調漲價格的通知更是在同一天，因為魚飼料供應市場的競爭激烈，通常業者如是自行獨立調價，則發生在同一天通知相同漲價金額的機率微乎其微。而各家業者主張及提供之事證，經查證多與事實不符，依市場狀況及5家業者的主張，公平會也排除是自發性平行行為之可能。

公平會經綜合查證後，認定這5家業者合意調漲魚飼料價格，足以影響魚飼料市場之供需功能，經3月5日第1741次委員會議決議，分別處全興公司等5家業者合意共同調漲魚飼料價格，已經影響市場供需功能，分別處全興公司新臺幣400萬元、大成公司300萬元、福壽公司及泰山公司各200萬元、漁大公司100萬元，總計1200萬元的罰鍰。

公平會提醒，業者應該要基於自身的經營情況，自行決定價格策略，千萬不要與其他業者聯合調漲，以免觸法挨罰。另外，為鼓勵民眾提供違法證據，已大幅提高檢舉獎金；參與違法行為之事業，也可以利用寬恕政策，向公平會提出申請減輕或免除罰鍰。