捐血贈品送太好！護理人員超時抽血工作 血液基金會回應了

負責捐血業務的血液基金會企業工會昨日指出，工作繁重，超時工作是家常便飯。血液基金會今發布聲明回應，「絕對遵循勞基法的原則」，一直都在做改善以及適當的補償，並且在醫療用血供需平衡的狀況下，將優先考量員工的身心狀態，建構一個安全、公平的工作環境。

台灣血液基金會企業工會理事長謝緹縈昨日表示，現行捐血贈品送太好，反而讓部分民眾為贈品而來，隱瞞有吃藥等威脅，反而讓捐血品質下降。另，捐血人力不足，一個月僅有一、兩天在假日放假，沒有機會跟家人相處。

血液基金會今發表聲明表示，台灣所有醫療用血都是民眾自願無償捐血而來，是靠所有捐血人及辦理捐血活動的企業、社團、學校、部隊一起努力，才能有今日能夠百分之百滿足醫療用血且無虞的現況，且國民捐血率是世界名列前茅。

「捐血一袋，救人一命」是民眾無私奉獻的最大動力，並非因為贈品等回報，憑藉的是對社會的責任感和對生命的尊重，生命無價，並非任何物質可比擬，捐血是幫助需要幫助的病人，救一個人等於救一個家庭，是這樣崇高的信念讓台灣的百萬捐血人堅持著捐血救人的使命。

辦理捐血活動各大單位，因其熱切的回饋，想對捐血者表達最大的謝意，往往準備豐富的紀念品致贈捐血人；為此，我們也將與辦理捐血活動的單位積極溝通「自願無償捐血」的定義，也希望社會大眾能理解「捐血救人」的行動，建立在自願無償的基礎上，捐血是生命的延續，更是人性中最美好的展現。

以往捐血活動現場因為民眾的熱心，偶爾會造成捐血中心護理人員的超時工作；本會向來絕對遵循勞基法的原則，並作為幸福企業的核心價值之一，絕對維持員工的合理工作環境。員工的聲音都聽到了，也一直都在做改善以及適當的補償，在醫療用血供需平衡的狀況下，將會優先考量員工的身心狀態，建構一個安全、公平的工作環境。

自願無償捐血不只是救助他人，也是對自我的肯定，每位捐血人都是護國菩薩，都在用行動表達愛與關懷，出於真心的良善而有真正的無私。最後，感謝所有的捐血人以及辛勤工作的同仁，也請民眾仍然支持捐血運動，每一次的捐血，都將改變一個生命的未來。