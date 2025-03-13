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捐血贈品送太好！護理人員超時抽血工作 血液基金會回應了

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
血液基金會向全台捐血中心再次宣達自願無償捐血與捍衛員工權益的立場。圖／血液基金會提供
血液基金會向全台捐血中心再次宣達自願無償捐血與捍衛員工權益的立場。圖／血液基金會提供

負責捐血業務的血液基金會企業工會昨日指出，工作繁重，超時工作是家常便飯。血液基金會今發布聲明回應，「絕對遵循勞基法的原則」，一直都在做改善以及適當的補償，並且在醫療用血供需平衡的狀況下，將優先考量員工的身心狀態，建構一個安全、公平的工作環境。

台灣血液基金會企業工會理事長謝緹縈昨日表示，現行捐血贈品送太好，反而讓部分民眾為贈品而來，隱瞞有吃藥等威脅，反而讓捐血品質下降。另，捐血人力不足，一個月僅有一、兩天在假日放假，沒有機會跟家人相處。

血液基金會今發表聲明表示，台灣所有醫療用血都是民眾自願無償捐血而來，是靠所有捐血人及辦理捐血活動的企業、社團、學校、部隊一起努力，才能有今日能夠百分之百滿足醫療用血且無虞的現況，且國民捐血率是世界名列前茅。

「捐血一袋，救人一命」是民眾無私奉獻的最大動力，並非因為贈品等回報，憑藉的是對社會的責任感和對生命的尊重，生命無價，並非任何物質可比擬，捐血是幫助需要幫助的病人，救一個人等於救一個家庭，是這樣崇高的信念讓台灣的百萬捐血人堅持著捐血救人的使命。

辦理捐血活動各大單位，因其熱切的回饋，想對捐血者表達最大的謝意，往往準備豐富的紀念品致贈捐血人；為此，我們也將與辦理捐血活動的單位積極溝通「自願無償捐血」的定義，也希望社會大眾能理解「捐血救人」的行動，建立在自願無償的基礎上，捐血是生命的延續，更是人性中最美好的展現。

以往捐血活動現場因為民眾的熱心，偶爾會造成捐血中心護理人員的超時工作；本會向來絕對遵循勞基法的原則，並作為幸福企業的核心價值之一，絕對維持員工的合理工作環境。員工的聲音都聽到了，也一直都在做改善以及適當的補償，在醫療用血供需平衡的狀況下，將會優先考量員工的身心狀態，建構一個安全、公平的工作環境。

自願無償捐血不只是救助他人，也是對自我的肯定，每位捐血人都是護國菩薩，都在用行動表達愛與關懷，出於真心的良善而有真正的無私。最後，感謝所有的捐血人以及辛勤工作的同仁，也請民眾仍然支持捐血運動，每一次的捐血，都將改變一個生命的未來。

捐血中心 血液基金會

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