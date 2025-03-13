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年過50歲容易失眠 醫曝常見7大生理原因都與「這」有關

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
50歲後睡眠品質下降，主要原因跟身體機能漸漸老化有關，影響分泌褪黑激素。圖／AI生成
50歲後睡眠品質下降，主要原因跟身體機能漸漸老化有關，影響分泌褪黑激素。圖／AI生成

年過50之後，愈來愈難一覺到天亮，失眠、睡眠品質不佳的原因很多，除了疾病問題，最主要是「老化」。精神科醫師楊聰財指出，50歲是人生的分水嶺，尤其是身體健康，當身體機能開始老化，造成睡眠結構改變，變得更淺、更片段化，夜間醒來的次數也變多了。

楊聰財表示，常見睡眠品質不佳原因，包括生理時鐘變化、荷爾蒙減少、慢性病、壓力、環境變化等。睡不好不只是白天精神不佳，也讓負面情緒增加、免疫力失衡容易罹患各種疾病。從生理面向來看，50歲後睡眠品質下降可規整七大原因：

1.褪黑激素分泌減少

褪黑激素（Melatonin）是調節生理時鐘的重要激素，過了50歲之後，分泌量減少，導致入睡變得困難、淺眠、夜間容易醒來，總睡眠時間也跟著縮短。所以年紀大的長輩常抱怨晚上睡不好，早上天還沒亮又醒了；研究顯示，老年人夜間的褪黑激素濃度比年輕人低40%以上。

2.生理時鐘改變

當年紀增長，生理時鐘會往前移，導致更早感到疲倦、更早入睡，但也容易提早醒來，甚至凌晨3至5點後就難以再度入眠。這也是老化帶來的「日夜節律」改變，作息常呈現「早睡早起」。

3.荷爾蒙變化

女性受到更年期的影響，導致雌激素（Estrogen）和黃體素（Progesterone）下降，大幅影響大腦的睡眠調節機制。更年期的熱潮紅、盜汗、焦慮等症狀，增加夜間醒來的頻率。而男性睪固酮（Testosterone）下降，也會影響深層睡眠，容易淺眠、多夢、夜間頻尿

4.睡眠腦波改變

受到身體老化影響，慢波睡眠（深層睡眠）減少，導致睡眠變淺，易被噪音、光線、身體不適所干擾。而當睡眠周期的快速動眼期縮短，降低恢復大腦認知功能的效果，使人白天容易感到疲倦。

5.慢性疾病與身體不適

高血壓、糖尿病、心血管疾病等慢性病，會讓交感神經亢奮，使人難以放鬆入眠。關節炎、退化性關節炎、骨質疏鬆等患者，因疼痛問題，半夜翻來覆去睡不好。有胃食道逆流的民眾，平躺時容易胃酸逆流，導致夜間咳嗽、胸悶、喉嚨有異物感。

6.夜間頻尿與前列腺問題

多數男性在50歲後，前列腺肥大導致夜間頻尿，使睡眠被打斷，影響深層睡眠。

7.阻塞性睡眠呼吸中止症

肥胖、肌肉鬆弛會導致氣道塌陷，夜間反覆短暫窒息，造成睡眠中斷、白天嗜睡。

如何改善50歲後的睡眠品質？楊聰財提醒，養成固定的睡眠習慣，千萬不要熬夜；睡前1小時減少3C產品使用，避免藍光干擾。調整飲食與水分攝取，睡前2小時就不要再喝水了；睡前可進行冥想、深呼吸，減少焦慮與壓力。若有失眠、憂鬱、睡眠呼吸中止症等問題，建議就醫評估與治療。

睡眠時間 老化 頻尿

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