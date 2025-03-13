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幫助適應社會 北榮桃園分院提供性別友善門診

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
北榮桃園分院性別友善門診提供專業服務，並打造安心自在的就醫空間。圖／北榮桃園分院提供
北榮桃園分院性別友善門診提供專業服務，並打造安心自在的就醫空間。圖／北榮桃園分院提供

一對中年伴侶日前到台北榮總桃園分院精神科「性別友善」門診，院方表示求診的是50多歲的「先生」，主訴是「想做自己」。原來是一位跨男個案（簡稱FTM），在人生的大半歲月中，始終未能完全活出真正的自我。

北榮桃園分院表示，2019年同性婚姻專法通過後，「他」終於與自己心愛的女人步入婚姻，然而他很快意識到這樣的幸福其實只實現了一半，因為他仍未成為真正完整的自己，他的靈魂仍然被禁錮在一個錯置的女性身體裡。

2019年世界衛生組織將跨性別從第11版國際疾病與相關健康問題統計分類中移除，傳達出跨性別並非精神疾病的正面意義；另外，精神疾病診斷與統計手冊第5版在2022年改版後，更著重於性別不一致導致的不安和困擾，而非（性別）認同本身。

院方強調，臨床實務上，先進國家的作法與趨勢，漸將性別認同去疾病化，並摒除性別認同和性別角色的二分法（男性或女性），轉而採用多元類別或光譜的概念。

精神科主治醫師徐立仁指出，該院早在多年前便開設「性別友善」門診，提供跨性別及其他性少數族群臨床諮詢服務，內容包括探索性別認同、性別氣質感受、社會適應評估、共病的評估及相關治療等；針對兵役、性別確認治療等開立診斷證明書，與想要進入下階段性別確認治療、賀爾蒙治療等完整的生理心理社會評估。

而源自於性與性別議題的心理困擾若未獲適當處理，可能衍生像焦慮、憂鬱、適應障礙、物質濫用等問題。北榮桃園分院院長彭家勛表示，分院致力於打造友善、開放且讓個案能夠安心討論自身需求的醫療環境。透過醫師、心理師等專業團隊服務，協助個案學習情緒調適的技巧，尊重性別與自我負責，進而調整人我的關係品質，在友善且接納的治療關係下，相信能有效協助個案順利適應社會生活。

醫事人員別上「跨性別金屬徽章」象徵尊重與認同其相關權益。粉藍與粉紅代表男性與女性的傳統顏色，白色則代表雙性人、跨性別中或自認是非二元性別的人。圖／北榮桃園分院提供
醫事人員別上「跨性別金屬徽章」象徵尊重與認同其相關權益。粉藍與粉紅代表男性與女性的傳統顏色，白色則代表雙性人、跨性別中或自認是非二元性別的人。圖／北榮桃園分院提供

同性婚姻 桃園 跨性別

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