林淑芬細數健保總額新制影響 批衛福部長「不食人間煙火」

衛福部健保署今年推出「個別醫院前瞻式預算」新制，希望避免醫院衝量，落實分級醫療。立委林淑芬指出，個別總額即將在台北區上路，卻看不到衛福部配套措施，如何避免掛號費調漲、醫療品質降低等問題，更批評衛福部長邱泰源「不食人間煙火」。

醫院前瞻式預算為事先給予一定額度，超額部分依三階段打折給付，但如果醫院醫療衝量超過一定設定額度，將不予支付，達到抑制就醫人數無效成長效果，也透過政策引導落實分級醫療。

林淑芬今在立法院質詢表示，今年健保總額增加700多億元，在醫院總額部門就增加逾300億元，預算增加，急診卻更塞；再者，今年還有總額新制度上線，新政策上路應該要有評估跟配套，衛福部是否有評估可能衝擊的影響，例如醫學中心掛號費調整，夜間、假日門診減量，甚至延後非緊急手術等。

邱泰源說，醫院財務管理會更加謹慎，用最有效益的方式經營。林淑芬批評，「你具體一點，根本不食人間煙火」，自己並非反對「分級醫療」，但是衛福部並沒有建立配套措施，小診所醫師叫病人去大醫院檢查的狀況仍層出不窮。

林淑芬細數可能問題，如檢驗檢查時間延後會讓病情惡化；醫院透過院前診所，把輕症病人帶出醫院治療，瓜分基層總額；中重症病人只能公立醫院就診，沒有其他醫院要收；醫院優先收治門診住院病患，策略性把急診待住院患者，留在急診等。

邱泰源說，知道問題所在，會解決相關問題。健保署長石崇良說，台北區以外，其他分區都已經在元旦實施，而南區、高屏區、東區已經實施多年，並無問題。林淑芬指出，台北的模式跟中南部不同，應該監測病人就醫流向出現不合理平轉或下轉、引導醫院建立合理薪酬分配機制等措施。