批邱泰源「拍板指引卻沒時間看」 陳玉鳳揪2無恥發言：要提告瀆職

衛福部昨與台灣醫療工會聯合會開會，取得訂定跨科支援與颱風天出勤指引、護理費保障等3大共識；台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳直言，這根本是衛福部與資方代表私相授受，更醞釀對「拍板卻沒時間看指引」的衛福部長邱泰源提告瀆職。

「我們覺得他們就是私相授受。」陳玉鳳說，衛福部上周與護理師護士公會全聯會，昨又找了台醫聯，跨科指引就是這兩個單位「合謀」訂出，這都是和資方相關的團體，護理人員就是因為受跨科調動之苦，才會拒絕。

「邱泰源今天講了2個很無恥的話，我們很難以認同」，陳玉鳳指出，「邱泰源說醫院不會無故調動」，但因為總統和衛福部定調病床要調配，所以很多護理人員都反應，醫院要求跨科調動「這個會叫做無故理由嗎？」

另外，新聞報導稱邱泰源「拍板」推動跨科調動指引。陳玉鳳批評，邱說自己都還沒有時間看指引，「當一個部長可以隨隨便便，拍板決定一件事情嗎？」，現在都先答應才討論細節，連看都沒有看卻說要推，根本不負責任，正醞釀對邱泰源提告瀆職。

邱泰源今天在立法院備詢時也提到，自己看到400多家醫院回報的數據時覺得很「surprise（驚訝) 」，以前總感覺護理人員薪資偏低，了解數據後發現，裡面包含固定收入跟非固定收入，並再次對於統計引發紛爭致歉，會全力改善護理人員待遇，陳玉鳳批評，如此沒有善盡監督管理責任，「那你的官箴在哪裡？」

「醫療法」第1條指出，為促進醫療事業之健全發展，合理分布醫療資源，提高醫療品質，保障病人權益，增進國民健康，特制定本法。陳玉鳳直言，任意跨科調動，根本是罔顧病人安全，直言除非衛福部答應出現糾紛時，替護理人員全面負擔刑、民事責任，才可能勉強同意。

陳玉鳳也點出，很多醫院的跨科支援是「彈性」的，像疫情期間長期有人力缺口，現在有些醫院護理人員只是請一、兩天的事假或病假，也要叫其他單位的護理人員來支援，「醫院人力可以這樣濫用嗎？」世界各國都透過加薪等方式改善護理環境，只有台灣反其道而行，甚至每一、兩周就有一件事激怒護理人員。