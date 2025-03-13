快訊

赴陸落實登錄揭露制度 觀光業者痛批成「炮灰」：乾脆宣布戒嚴

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸3地到晚間

批邱泰源「拍板指引卻沒時間看」 陳玉鳳揪2無恥發言：要提告瀆職

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
護師工會顧問陳玉鳳直言，衛福部長邱泰源（圖）拍板指引卻「沒時間看」，要對其提告瀆職。記者許正宏／攝影
護師工會顧問陳玉鳳直言，衛福部長邱泰源（圖）拍板指引卻「沒時間看」，要對其提告瀆職。記者許正宏／攝影

衛福部昨與台灣醫療工會聯合會開會，取得訂定跨科支援與颱風天出勤指引、護理費保障等3大共識；台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳直言，這根本是衛福部與資方代表私相授受，更醞釀對「拍板卻沒時間看指引」的衛福部長邱泰源提告瀆職。

「我們覺得他們就是私相授受。」陳玉鳳說，衛福部上周與護理師護士公會全聯會，昨又找了台醫聯，跨科指引就是這兩個單位「合謀」訂出，這都是和資方相關的團體，護理人員就是因為受跨科調動之苦，才會拒絕。

「邱泰源今天講了2個很無恥的話，我們很難以認同」，陳玉鳳指出，「邱泰源說醫院不會無故調動」，但因為總統和衛福部定調病床要調配，所以很多護理人員都反應，醫院要求跨科調動「這個會叫做無故理由嗎？」

另外，新聞報導稱邱泰源「拍板」推動跨科調動指引。陳玉鳳批評，邱說自己都還沒有時間看指引，「當一個部長可以隨隨便便，拍板決定一件事情嗎？」，現在都先答應才討論細節，連看都沒有看卻說要推，根本不負責任，正醞釀對邱泰源提告瀆職。

邱泰源今天在立法院備詢時也提到，自己看到400多家醫院回報的數據時覺得很「surprise（驚訝) 」，以前總感覺護理人員薪資偏低，了解數據後發現，裡面包含固定收入跟非固定收入，並再次對於統計引發紛爭致歉，會全力改善護理人員待遇，陳玉鳳批評，如此沒有善盡監督管理責任，「那你的官箴在哪裡？」

「醫療法」第1條指出，為促進醫療事業之健全發展，合理分布醫療資源，提高醫療品質，保障病人權益，增進國民健康，特制定本法。陳玉鳳直言，任意跨科調動，根本是罔顧病人安全，直言除非衛福部答應出現糾紛時，替護理人員全面負擔刑、民事責任，才可能勉強同意。

陳玉鳳也點出，很多醫院的跨科支援是「彈性」的，像疫情期間長期有人力缺口，現在有些醫院護理人員只是請一、兩天的事假或病假，也要叫其他單位的護理人員來支援，「醫院人力可以這樣濫用嗎？」世界各國都透過加薪等方式改善護理環境，只有台灣反其道而行，甚至每一、兩周就有一件事激怒護理人員。

衛福部 護理師 邱泰源

延伸閱讀

立委批衛福部2次長側翼、造謠 盼部長邱泰源「管好」

影／急診醫護人力荒有共識？邱泰源：研議解決問題策略

只找台醫聯開會 衛福部長邱泰源回應護師工會不滿

「覆議質詢變賴政府翻車現場」 國民黨團：全民認證騙子

相關新聞

下班注意！14縣市發布大雨特報 雷雨狂炸「這3地」到晚間6時

受到鋒面影響，中央氣象署今下午4時55分，針對14縣市發布大雨特報，影響時間持續到晚間。大雨警戒區域包含台北市、新北市、...

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

中華郵政今中午11時34分因主機連異常，造成營業窗口及自動櫃員機（ATM）系統服務不穩，今下午2時15分已恢復正常。中華...

影／車輛撞行人致傷亡「重罰3.6萬」陳世凱：最快6月實施

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通事故死亡，等於每天都會有1人喪命，為擺脫...

現代人更偏好訊息交流？ 醫揭「電話恐懼症」症狀：年輕人居多

隨著科技的進步，智慧型手機成為我們生活中不可或缺的一部分。

霧鎖南北竿機場暫停起降 雷雨炸台中機場部份航班延誤

受到濃霧影響，交通部民航局表示，北竿機場今中午12時起、南竿機場今中午12時12分起，航班暫停起降；稍早同樣受到濃霧影響...

護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。