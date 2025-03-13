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陽管處出手！百萬網紅拍片「放鞭炮嚇蝙蝠」惹議 將依法罰緩

中央社／ 台北13日電
有百萬粉絲的YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」日前發布影片，顯示疑為同行夥伴涉嫌在陽明山坪頂古圳涵洞內放鞭炮干擾蝙蝠。陽明山國家公園管理處今天表示，經調查後，將依違反國家公園法等裁罰放鞭炮者新台幣3000元以下罰鍰。圖／截自陽明山國家公園臉書
有百萬粉絲的YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」日前發布影片，顯示疑為同行夥伴涉嫌在陽明山坪頂古圳涵洞內放鞭炮干擾蝙蝠。陽明山國家公園管理處今天表示，經調查後，將依違反國家公園法等裁罰放鞭炮者新台幣3000元以下罰鍰。圖／截自陽明山國家公園臉書

有百萬粉絲的YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」日前發布影片，顯示疑為同行夥伴涉嫌在陽明山坪頂古圳涵洞內放鞭炮干擾蝙蝠。陽明山國家公園管理處今天表示，經調查後，將依違反國家公園法等裁罰放鞭炮者新台幣3000元以下罰鍰。

YouTube頻道「欸你這週要幹嘛」近日在社群發布道歉聲明表示，拍攝當天是由當地居民帶領，並在過程中記錄居民燃放鞭炮，未能充分考量及注意，而對蝙蝠生態造成影響，他們要誠摯道歉，目前也已將此影片「陽明山新景點」下架。

內政部國家公園署陽明山國家公園管理處今天透過新聞稿指出，坪頂古圳位於台北市士林區平等里，部分圳路及涵洞在陽明山國家公園範圍內，放鞭炮驚嚇干擾蝙蝠除了涉及違反野生動物保育法騷擾野生動物相關規定，也違反國家公園法第13條第8款及陽明山國家公園區域內禁止事項第4點等規定。

陽管處說明，已進行調查，後續將依違反國家公園法處3000元以下罰鍰，涉及違反其他法令如騷擾野生動物部分，將請野生動物保育法主管機關查處。

國家公園署呼籲，生態保育需要所有人一同努力，民眾進入國家公園不得從事各種破壞環境或影響野生動植物保育活動，以守護自然資產。

動物 國家公園 蝙蝠 陽明山

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