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系統大當機 中華郵政：今明兩日就會將錢回沖

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對中華郵政13日出現系統大當機，中華郵政副總陳棟梁表示，發現主機網路異常時就已緊急修復，已於14時15分恢復正常。根據統計目前ATM受影響用戶已清查出跨行252戶將於今天補救處理，郵局用戶1千多筆，將於今天回沖，最晚明天將金額返還。

中華郵政13日上午11時34分因主機連線異常，導致全台郵局營業窗口及自動櫃員機系統服務不穩，下午14時15分全國網路連線已恢復正常。中華郵政今日二度公開致歉，並於下午緊急召開記者會說明。

陳棟梁表示，今因主機網路異常，造成網路不通，影響臨櫃和ATM，目前已於14時15分修復，ATM影響跨行252戶使用被中斷，已經處理一百多戶，今日會把跨行戶處理完；郵局卡片用戶有1,000筆左右，今天會回沖給客戶，不會影響客戶權益，最晚明天也會把金額回沖回去，目前只統計到影響個數，金額還沒統計出來。

另外，陳棟樑也提到，今日的事件也是第一次碰到，他也很訝異，不知道為何會發生這種問題，今天有發現中華電信有相關設備作業，但究竟是中華電信問題或是中華郵政公司問題，還在研究當中。

由於網路連線一度出現斷斷續續情況，陳棟梁說明，因為網路不穩定，有時候可以，有時候不行，主要是備援機制沒有完全落實，啟動效果不如預期，導致連線起起伏伏，未來會再完整評估是否調整相關備援機制。

中華郵政 中華電信

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