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首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

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首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政今中午11時34分因主機連異常，造成營業窗口及自動櫃員機（ATM）系統服務不穩。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今中午11時34分因主機連異常，造成營業窗口及自動櫃員機（ATM）系統服務不穩。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政今中午11時34分因主機連異常，造成營業窗口及自動櫃員機（ATM）系統服務不穩，今下午2時15分已恢復正常。中華郵政副總經理陳棟梁表示，總計影響252戶跨行、1000戶自行領款，最晚明天下班前全數回沖完畢。

中華郵政今中午11時34分因主機連線異常，致造成營業窗口及自動櫃員機系統服務不穩，還有民眾發生ATM領錢時，有「扣款卻未吐鈔」的情況。

中華郵政下午召開記者會說明，副總經理陳棟梁說，中華郵政主機今發生異常，影響臨櫃及ATM服務，對於造成民眾困擾表達歉意。

陳棟梁指出，根據統計，ATM服務系統影響252戶跨行領款中斷，目前已處理100多戶，預計今天就會處理跨行領款問題；自行領款有1000筆，盡量在今天回沖，若無法今日完成，最晚明天下班前會回沖完畢。

至於導致主機異常原因，陳棟梁坦言，目前已請專家、廠商研究原因，「過去中華郵政從沒發生過這樣的情形，這是首次發生」，到底是中華電信還是中華郵政的問題，後續還需要研究、釐清。

由於中華郵政內部主機異常，因此，只要是使用內部網路就會受到影響，影響範圍涵蓋全省臨櫃及ATM，但若是使用網際網路的部分，如行動郵局等服務就不受影響。

陳棟梁表示，事件發生當下有啟動備援網路，但備援網路出現疏失，效果沒有想像中的好，導致各臨櫃及ATM服務出現斷斷續續的情況。

中華郵政 主機 網路

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