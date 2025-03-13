照管員低薪壓力大 蘇俊賓籲長照3.0中央要補3缺口

行政院會今天討論長照2.0階段性成果，與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，照顧管理專員是長照體系中的關鍵角色，卻面臨日益嚴峻的人力缺口，顯示照顧管理專員在高度工作壓力下，薪資缺乏競爭力，建議調整薪資、放寬進用條件、並善用科技減輕人員負擔，「照顧者本身也需要被照顧，才有能力照顧更多人。」

蘇俊賓表示，根據衛福部報告，2022年至去年長照預算提升近4成，服務人數也成長27%，照顧管理專員人力缺口卻日益嚴峻，恐成為未來穩定服務的斷點。

蘇俊賓指出，過去3年數據指出，照顧管理專員的人力並未隨著服務個案增加而提升，進用率反而逐年下滑，從2022年的90%降至去年的77.6%；各縣市照管人力不足的問題，並非單純受限於編制，而是缺口日益擴大，進一步加重現有照顧者的工作壓力。

蘇俊賓直言，照顧管理專員進用率日益降低，主因在於高度工作壓力下，薪資缺乏競爭力，導致人才流失；過去每位照顧管理專員服務250至300案，如今已增加至400至600案，顯示人力不足已嚴重影響服務品質。

蘇俊賓提出3項建議，首先，現行照顧管理專員起薪為3萬3000元，最高僅5萬760元，薪資結構在長照3.0計畫中應該要有檢討的空間。

其次，現行規定照顧管理專員須具備2年相關工作經驗，導致許多大學畢業生無法立即投入相關行業，優秀社工人才易被其他產業吸納，建議針對相關科系畢業生，若完成一定程度訓練即可上任，並授權地方政府更靈活設定進用資格，縮短人才進入市場的等待期。

蘇俊賓最後強調，長照3.0體系應善用在地資源與志工網絡，如環保志工、社區巡守隊及文化志工等，延緩長者進入重度照護階段，推動在地安老與健康老化的實踐，打造更完善的長照服務體系。

對此，行政院長卓榮泰表示認同，強調將持續檢討照顧者權益，精進制度發展，強化跨部門合作，確保長照服務品質與效率。農業部長陳駿季則說，「農村綠色照顧站」正是針對農漁村高齡長者所設計，透過提供適當的活動空間，鼓勵長者在閒暇時積極參與，促進身心健康，與長照3.0體系相輔相成。