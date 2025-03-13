快訊

普亭大勝？專家打臉揭慘況「俄軍募兵崩潰」 花118年才能占領烏克蘭

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

昔洪仲丘案促修法…賴總統宣布恢復軍事審判 洪慈庸發聲

聽新聞
0:00 / 0:00

照管員低薪壓力大 蘇俊賓籲長照3.0中央要補3缺口

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市副市長蘇俊賓表示，照顧管理專員是長照體系中的關鍵角色，卻面臨嚴峻缺口，建議調整薪資、放寬進用條件、並善用科技減輕人員負擔。圖／行政院提供
桃園市副市長蘇俊賓表示，照顧管理專員是長照體系中的關鍵角色，卻面臨嚴峻缺口，建議調整薪資、放寬進用條件、並善用科技減輕人員負擔。圖／行政院提供

行政院會今天討論長照2.0階段性成果，與會的桃園市副市長蘇俊賓表示，照顧管理專員是長照體系中的關鍵角色，卻面臨日益嚴峻的人力缺口，顯示照顧管理專員在高度工作壓力下，薪資缺乏競爭力，建議調整薪資、放寬進用條件、並善用科技減輕人員負擔，「照顧者本身也需要被照顧，才有能力照顧更多人。」

蘇俊賓表示，根據衛福部報告，2022年至去年長照預算提升近4成，服務人數也成長27%，照顧管理專員人力缺口卻日益嚴峻，恐成為未來穩定服務的斷點。

蘇俊賓指出，過去3年數據指出，照顧管理專員的人力並未隨著服務個案增加而提升，進用率反而逐年下滑，從2022年的90%降至去年的77.6%；各縣市照管人力不足的問題，並非單純受限於編制，而是缺口日益擴大，進一步加重現有照顧者的工作壓力。

蘇俊賓直言，照顧管理專員進用率日益降低，主因在於高度工作壓力下，薪資缺乏競爭力，導致人才流失；過去每位照顧管理專員服務250至300案，如今已增加至400至600案，顯示人力不足已嚴重影響服務品質。

蘇俊賓提出3項建議，首先，現行照顧管理專員起薪為3萬3000元，最高僅5萬760元，薪資結構在長照3.0計畫中應該要有檢討的空間。

其次，現行規定照顧管理專員須具備2年相關工作經驗，導致許多大學畢業生無法立即投入相關行業，優秀社工人才易被其他產業吸納，建議針對相關科系畢業生，若完成一定程度訓練即可上任，並授權地方政府更靈活設定進用資格，縮短人才進入市場的等待期。

蘇俊賓最後強調，長照3.0體系應善用在地資源與志工網絡，如環保志工、社區巡守隊及文化志工等，延緩長者進入重度照護階段，推動在地安老與健康老化的實踐，打造更完善的長照服務體系。

對此，行政院長卓榮泰表示認同，強調將持續檢討照顧者權益，精進制度發展，強化跨部門合作，確保長照服務品質與效率。農業部長陳駿季則說，「農村綠色照顧站」正是針對農漁村高齡長者所設計，透過提供適當的活動空間，鼓勵長者在閒暇時積極參與，促進身心健康，與長照3.0體系相輔相成。

人力 蘇俊賓 長照

延伸閱讀

長照3.0明年上路 推10分鐘照顧圈、離院服務零時差

全國首創！桃市推「樹木植栽種植指引」納入固碳、生態指標

「客家黑金」製程曝光 桃副市長親繪酸柑茶教學掀熱議

台鐵冷知識 全台唯一「用土地公命名」的車站在桃園

相關新聞

首次發生！1252戶「扣款未吐鈔」原因曝 中華郵政： 明天前回沖完畢

中華郵政今中午11時34分因主機連異常，造成營業窗口及自動櫃員機（ATM）系統服務不穩，今下午2時15分已恢復正常。中華...

影／車輛撞行人致傷亡「重罰3.6萬」陳世凱：最快6月實施

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通事故死亡，等於每天都會有1人喪命，為擺脫...

現代人更偏好訊息交流？ 醫揭「電話恐懼症」症狀：年輕人居多

隨著科技的進步，智慧型手機成為我們生活中不可或缺的一部分。

霧鎖南北竿機場暫停起降 雷雨炸台中機場部份航班延誤

受到濃霧影響，交通部民航局表示，北竿機場今中午12時起、南竿機場今中午12時12分起，航班暫停起降；稍早同樣受到濃霧影響...

護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

台東規模5.7地震威力相當「0.18顆原子彈」氣象署：是獨立事件

地牛翻身，中央氣象署今天發布第114070號地震報告，台東今天下午1時9分發生規模5.7地震，震央位於臺灣東部海域，地震...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。