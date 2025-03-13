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全球未滿2百例…65歲婦肺癌不積極治療 罕見轉移找上她

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣張姓婦人到衛福部彰化醫院接受放射線治療。記者簡慧珍／攝影
彰化縣張姓婦人到衛福部彰化醫院接受放射線治療。記者簡慧珍／攝影

彰化縣65歲張姓婦女的左肺肺癌轉移到骨頭，去年進行放射線治療後右乳腫脹疼痛，起初檢出只是組織水腫，經切片化驗竟是癌細胞轉移，迄今世界醫學文獻1965年到現在僅179個類似案例。

張婦去年初因胸痛1個多月，體重減輕10公斤，就診發現左肺肺癌並已擴散到胸椎、腰椎等多處骨頭，進而引發骨頭疼痛。衛福部彰化醫院放射腫瘤科主任吳俊玠說，安排張婦接受左肺及胸椎、腰椎等處骨頭的放射線治療及服用標靶藥物，以減輕疼痛及降低骨折機率，到去年中，張婦的右乳房腫脹疼痛，轉介乳房外科檢查。

張婦右乳外觀腫脹，沒乳癌侵犯皮下的橘皮樣，不太像乳癌，超音波顯示組織水腫，沒明顯腫瘤，但進一步做右乳房及右腋下切片，結果竟是肺癌轉移；彰化醫院乳房外科醫師李忠懷表示，推測癌細胞途徑應該是左肺到右腋下淋巴結，再到右乳，世界醫學文獻1965年迄今僅179個肺癌轉移乳房的案例，張婦病情發展相當罕見。

放射腫瘤科主任吳俊玠指出，乳房血液循環不豐沛，較少被其它部位癌細胞轉移，也就是說，乳房發現癌細胞通常是原發癌，轉移至肺部還算常見，被肺癌轉移乳房就很少見。

李忠懷也說，肺癌是非常容易轉移的癌症，可透過血液、淋巴擴散至其它部位，張婦確診左肺肺癌並轉移至骨頭，健保申請上百萬元的標靶藥物治療，因她沒有按時服用，治療不積極，給癌細胞更多轉移機會，這可能是肺癌擴大轉移到乳房的原因，其實以現在醫療技術，轉移的第四期癌症不見得就是末期，透過標靶藥物等藥物及方法好好治療，挽救生命都還有機會，不必自暴自棄。

癌細胞 肺癌

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