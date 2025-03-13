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別讓「沉默的器官」造成憾事 苗醫辦腎利方程式病友會

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
衛福部苗栗醫院響應「世界腎臟日」，今天特別辦「腎利方程式病友會」。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院響應「世界腎臟日」，今天特別辦「腎利方程式病友會」。圖／苗栗醫院提供

衛福部苗栗醫院響應「世界腎臟日」，今天特別辦「腎利方程式病友會」，由腎臟科主任吳文中主持，以「保護腎臟」為主題進行健康講座，希望病友及民眾能提高對慢性腎臟病及相關心血管疾病的認識，重視慢性腎臟病的早期檢測和預防。

吳文中指出，腎臟是沉默的器官，腎臟病初期症狀不明顯，大部分的人不會出現疼痛感，提醒民眾要注意腎臟病「泡、水、高、貧、倦」5大可能的警訊，包括泡泡尿（尿液異常，血尿、蛋白尿）；水腫（下肢水腫，按壓後皮膚凹陷無法馬上回彈）；高血壓；貧血；疲倦感；民眾如出現這5大病徵，務必趕緊就醫檢查腎功能，才能早期發現。

吳文中表示，慢性腎臟病的嚴重度會隨腎臟功能逐漸衰退而加重，建議民眾多注意保護腎臟，日常生活中要避免10大傷腎習慣，例如水喝太少（應以白開水為首選，要固定喝水、小口小口喝比較適合）；高油鹽糖飲食（減少外食比例與降低醬料調味，改用天然蔥、薑、蒜、辣椒香料等，並且多攝取膳食纖維）。

另吸菸（不只傷肺，最傷的是血管，腎絲球就是一個微血管球，若要保護腎臟最好要戒菸）；高壓與熬夜（容易造成免疫變差及血壓、血糖失控與夜間頻尿，甚至造成腎功能惡化）；止痛藥、抗生素與成藥濫用（千萬別自行亂買抗生素或止痛消炎藥，務必諮詢醫師）。

另外5項傷腎習慣包括加工類食品（通常具有高熱量、高脂肪、高糖、高鹽特性，更含有多種化學添加劑成分，容易造成腎臟負擔）；憋尿；久坐不運動；錯誤進補與保健品（現代人營養充足，大多數人都不需要額外進補）；使用錯誤的飲食飲水容器（有可能溶出有毒物質，長期食用有害人體健康，一定要小心）。

他強調，因腎臟病早期少有症狀，有明顯不適時，往往腎功能已受到相當程度傷害，籲請高危險群對象，如三高、家族史、心血管疾病、長期服用止痛消炎藥物的病人，應定期檢查尿液及腎功能，觀察是否出現蛋白尿、血尿等異常，還有血清肌酸酐值與估算的腎絲球濾過率eGFR是否異常，這些都能幫助自己及醫療人員早期發現腎臟病及早治療，避免腎病發展至後期，甚至尿毒階段。

苗醫院長徐國芳提醒民眾，國健署提供免費成人預防保健，30至39歲每5年可接受一次、40至64歲每3年一次、65歲以上每年一次的免費健檢；還有各級學校與職場安排的體檢等，都可及早掌握自身健康狀況，達到預防保健和早期發現、早期治療目的，避免病況發展成後期且無可挽回的憾事。部苗腎臟團隊提供相關保健諮詢，歡迎鄉親多利用，洽詢專線037-261920轉2184周慧琴衛教師。

衛福部苗栗醫院響應「世界腎臟日」，今天特別辦「腎利方程式病友會」。圖／苗栗醫院提供
衛福部苗栗醫院響應「世界腎臟日」，今天特別辦「腎利方程式病友會」。圖／苗栗醫院提供

腎功能 腎臟病

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