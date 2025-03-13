突破減肥停滯期！ 營養師「4招」瘦不停：快吃想吃的
減肥遇上停滯期？壯壯營養師在Instagram發布貼文分享「突破減肥停滯期攻略」。不少人每天堅持少吃、多動，體重下降了一些後就陷入「彷彿永恆」的停滯期，即使吃得更少、更認真運動體重也絲毫不動，壯壯提供四個方法，讓你突破平台期：
一、調整飲食
檢視一下是不是長期吃得太辛苦，導致壓力很大？如果有這樣的狀況，建議可以把碳水的份量增加成平時的1.5至2倍兩到三天，或是單純去吃一份想吃的東西，例如火鍋、甜食都可以，切記不要暴走、要適量，藉此讓壓力激素水平回穩。
二、降低運動量
檢視運動是否過量、過操。如果是的話建議減少一、兩天觀察看看。
三、避免過度規律飲食
如果每天都吃一樣的東西，建議稍微替換一下，假設每天都吃白飯可以替換成地瓜；如果每天都吃雞胸肉，可以換成牛肉，讓身體攝取不同營養素。
四、提升睡眠品質
如果睡眠時間、品質差，稍微重新做一下時間規劃，早一點睡覺，進而讓代謝水平恢復。
壯壯提醒，減肥絕不是一味的少吃多動，「身體是老大」開心了，減肥才會順利。
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