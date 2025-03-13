長照3.0明年上路 推10分鐘照顧圈、離院服務零時差

台灣2025年將步入超高齡社會，行政院推出長照3.0計畫，預計明年上路，衛福部說明，目標包含擴增照顧據點達「10分鐘照顧圈」、患者離院後長照服務零時差，也力拚醫療長照整合及擴大照護對象等。

行政院長卓榮泰指出，為達健康老化、在地安老、安寧善終的願景，政府將推出長照3.0提供居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，請衛福部持續與相關部會、地方政府及民間團體，展開密集說明溝通與協商討論，取得最大共識，將來才有最高能量讓計畫順利推動。

根據衛福部「長照2.0階段性成果與未來展望」，報告指出，相較於2016年，2024年長照經費成長為18.7倍達926億元，人力成長近4倍達10萬人，服務人數成長為8.4倍達75.6萬人，據點成長20.9倍達1萬5000處、服務效率（出院後接受長照服務）縮短13倍為4天。

針對明年將上路的長照3.0，衛福部次長呂建德出席政院會後記者會時說明，長照3.0重要目標有4個，首先是「10分鐘照顧圈」，讓民眾在車程10分鐘內獲得有效服務，須搭配據點大量擴增；第二力拚「離院後長照服務零時差」，現已從51.9天縮短至4天，未來盼達「-1天」。

第三，呂建德指出，也將推動「醫照」整合，納入大家醫計畫；第四為擴大服務人數，當前長照服務範圍為65歲以上失能者、55歲以上原住民與身心障礙者等，考量中風年輕化現象，未來年輕中風者也納入，並引入復能。

據衛福部規劃，長照3.0計畫將以健康促進、醫療照顧整合、積極復能、提升機構量能、強化家庭支持、導入智慧照顧、落實安寧善終及人力專業發展等8大目標，打造居家、社區、機構、醫療、社福連續性的醫照整合服務，並因地制宜，後續將與地方政府及社會各界展開溝通討論。