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整理包／反滲透！賴總統國安記者會談話 五大重點

雨神來挹注桃竹水情 寶二水庫創新高 竹科上半年供水穩了

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園大雨特報，石門水庫水位242公尺蓄水逼近滿庫，水情遠比去年同期春耕乾旱好太多。記者曾增勳／翻攝
桃園大雨特報，石門水庫水位242公尺蓄水逼近滿庫，水情遠比去年同期春耕乾旱好太多。記者曾增勳／翻攝

台灣北部今天持續發布大雨特報，桃園市出現大雨驚雷，石門水庫水庫集水區累計降雨0.25毫米，水位達242公尺、蓄水率87%，尤其新竹寶山、寶二水庫進帳大，寶二水庫快接近滿庫，更創19年來有史同期蓄水量最高，預估上半年桃竹農業灌溉、竹科廠商供水樂觀。

北部持續大雨特報，雨勢恐一路下到晚上，有助石門水庫、新竹寶山及寶二水庫進帳，至今天下午2時，石門水庫水位242公尺、蓄水量1.8億噸、蓄水率達87.79%，新竹寶山、寶二水庫蓄水量達3803萬噸，蓄水量98%，其中寶二水庫水位達151.1公尺，逼近滿水位151.35公尺，蓄水量3343萬噸、蓄水率達98.82%，創下19年來同期蓄水最佳。

水利署北區水資源分署表示，石門水庫及新竹寶山、寶二水庫今年來水情審慎樂觀，隨著一期稻春耕插秧整田期需求灌溉用水將在本月底前結束，春耕供水無虞，新竹寶山、寶二水庫水量更比去年同期好，寶山水庫蓄水量是過去39年來同期第5高、寶出水庫蓄水量創19年來同期有史最高。

桃竹農田灌區接著一期稻4月進入本田期，用水較少，以目前水庫高水位情形，5月底前供水樂觀、接著6月進入汛期，上半年預估桃竹農業、產業及民生供水相對樂觀，寶山、寶二水庫水情佳，更有助竹科廠商供水需求樂觀。

農田水利署桃園管理處長黃華煌、石門管理處長林昆賢表示，相較去年3月同期乾旱缺水，今年春耕雨水足，一期稻插秧灌溉供水穩定，桃園管理處包括埤塘供灌沒問題，石門管理處灌區部分湖口灌區春耕整田期至4月初也是灌溉無虞。

北部大雨特報，新竹寶二水庫逼近滿庫、創19年來同期蓄水量最高，上半年新竹灌溉及竹科供水樂觀。圖／北區水資源分署提供
北部大雨特報，新竹寶二水庫逼近滿庫、創19年來同期蓄水量最高，上半年新竹灌溉及竹科供水樂觀。圖／北區水資源分署提供
桃園大雨特報，石門水庫蓄水高水位近滿庫，桃竹一期稻春耕灌溉用水無虞。記者曾增勳／攝影
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新竹 桃園 石門水庫

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