逼近滿水位 明德水庫中午調節性排水

中央氣象署發布大雷雨警報，苗栗地區降下約3個小時大雨，一輛警車中午12點多在銅鑼、三義路段自撞，車內1人輕傷送醫無大礙，另，明德水庫逼近滿水位，中午12點調節性排水。

苗栗地區上午10點到下午1點左右大雷雨，最高降下約60毫米，大雨中台中市警局東勢分局警車中午12點多，在國道1號145公里銅鑼鄉、三義鄉交界南向路段，疑天雨路滑自撞護欄，車內3人有1名警員及郭姓乘客（30歲）受傷，苗栗縣政府消防局救護車到場，警員受傷輕微沒有送醫，郭顴骨紅腫，下巴2公分撕裂傷，後送豐原醫院，案由國道警方處理中。