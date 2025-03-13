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逼近滿水位 明德水庫中午調節性排水

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣明德水庫逼近滿水位，今天中午12點調節性排水。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫逼近滿水位，今天中午12點調節性排水。記者范榮達／攝影

中央氣象署發布大雷雨警報，苗栗地區降下約3個小時大雨，一輛警車中午12點多在銅鑼、三義路段自撞，車內1人輕傷送醫無大礙，另，明德水庫逼近滿水位，中午12點調節性排水。

苗栗地區上午10點到下午1點左右大雷雨，最高降下約60毫米，大雨中台中市警局東勢分局警車中午12點多，在國道1號145公里銅鑼鄉、三義鄉交界南向路段，疑天雨路滑自撞護欄，車內3人有1名警員及郭姓乘客（30歲）受傷，苗栗縣政府消防局救護車到場，警員受傷輕微沒有送醫，郭顴骨紅腫，下巴2公分撕裂傷，後送豐原醫院，案由國道警方處理中。

此外，根據經濟部水利署水庫水情，苗栗縣明德水庫有效蓄水量1200萬立方公尺，蓄水率95.9%，逼近滿水位的海拔標高61公尺，氣象署資料，苗栗地區上午降下約60毫米雨量，下午可能會降下更大雨量，明德水庫中午12點從排砂道1秒鐘約10立方公尺調節性排水。

台中市警局東勢分局警車今天中午12點多，在國道1號銅鑼鄉、三義鄉交界南向路段，疑天雨路滑自撞護欄，1名乘客送醫無大礙。圖／取自「高速公路1968」
台中市警局東勢分局警車今天中午12點多，在國道1號銅鑼鄉、三義鄉交界南向路段，疑天雨路滑自撞護欄，1名乘客送醫無大礙。圖／取自「高速公路1968」
苗栗縣明德水庫逼近滿水位，今天中午12點調節性排水。記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫逼近滿水位，今天中午12點調節性排水。記者范榮達／攝影

大雷雨 水庫 自撞

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