聽新聞
0:00 / 0:00
逼近滿水位 明德水庫中午調節性排水
中央氣象署發布大雷雨警報，苗栗地區降下約3個小時大雨，一輛警車中午12點多在銅鑼、三義路段自撞，車內1人輕傷送醫無大礙，另，明德水庫逼近滿水位，中午12點調節性排水。
苗栗地區上午10點到下午1點左右大雷雨，最高降下約60毫米，大雨中台中市警局東勢分局警車中午12點多，在國道1號145公里銅鑼鄉、三義鄉交界南向路段，疑天雨路滑自撞護欄，車內3人有1名警員及郭姓乘客（30歲）受傷，苗栗縣政府消防局救護車到場，警員受傷輕微沒有送醫，郭顴骨紅腫，下巴2公分撕裂傷，後送豐原醫院，案由國道警方處理中。
此外，根據經濟部水利署水庫水情，苗栗縣明德水庫有效蓄水量1200萬立方公尺，蓄水率95.9%，逼近滿水位的海拔標高61公尺，氣象署資料，苗栗地區上午降下約60毫米雨量，下午可能會降下更大雨量，明德水庫中午12點從排砂道1秒鐘約10立方公尺調節性排水。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言