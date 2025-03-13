未來一周恐有規模5餘震！台東規模5.7地震 震12秒發國家級警報

台東今天下午1時9分發生規模5.7地震，震央位於台灣東部海域，地震深度12.5公里，屬於淺層地震，造成台東、花蓮震度達到4級，地震測報中心科長廖哲緯表示，本起事件為獨立事件，不排除未來1周還有規模4或規模5以上地震。

廖哲緯說，台灣位於兩個海板塊交界處，該地區為頻繁會發生地震的區域；今天這起規模5.7地震，與去年0403花蓮地震、今年0121嘉義大埔地震無關，為獨立事件，不排除未來1周還會發生規模4或規模5的地震。

廖哲緯指出，測報過程中，由於台東、花蓮震度達到4級，因此發出國家級警報，且感受震度長達12秒；廖哲緯說，發生地震時，氣象署會針對規模5、震度4級，或是規模6.5、震度達到3級的地區發布國家級警報。

廖哲緯表示，從今天這起地震的位置來看，翻開過去歷史紀錄，從1980年至迄今，不時發生規模4以上地震，其中也不乏出現規模6以上的地震，而從統計數據上看見，過去10年，台灣1年會發生約45個規模5或6的地震。