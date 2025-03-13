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國假要增加、勞退要提高！勞團喊話卓揆「別讓人民失望」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
尊嚴勞動修法聯盟今到行政院陳情，要求增加國定假日天數、提高勞退新制雇主提撥率。圖／尊嚴勞動修法聯盟提供
尊嚴勞動修法聯盟今到行政院陳情，要求增加國定假日天數、提高勞退新制雇主提撥率。圖／尊嚴勞動修法聯盟提供

尊嚴勞動修法聯盟今到行政院陳情，要求增加國定假日天數、提高勞退新制雇主提撥率，呼籲行政院院長卓榮泰不要擺爛，忽視想要增加國假的6成民意，應盡快提出增訂國定假日的政院版修正草案。

尊嚴勞動修法聯盟召集人洪秀龍指出，進黨從2016年修勞基法刪除勞工7天假，迄今執政8年，全台勞工以800萬人計，每人每年損失7天，總計已經讓全台勞工損失4億4800天的國定假日。

他說，今天來到行政院，除了呼籲行政院院長卓榮泰趕快提出政院版草案，更要提醒院長，包括現任勞動部長洪申翰、衛福部長邱泰源、衛福部次長林靜儀及教育部次長張廖萬堅，過去在立委任期都曾提案或連署支持增加國定假日的法案，若現在行政院提出版本只增加「五一全國一致放假」，等於勞工實質並沒有增加假日，那麼就是在告訴國人，那些內閣要員都是投機政治人物，不但會讓執政黨更失去民心，也會引來更大規模抗議。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家強調，台灣勞工工時亞洲第二高，國定假日天數卻遠輸日韓。明年元旦沒有連假，行政院人事行政總處究竟會不會實施彈性放假，就引發各界熱議。事實上，恢復1月2日放假、增加春節初四，或中秋節假期等等，將現有的假期延長，改善勞工家庭與工作的平衡，同時促進國內消費經濟，讓連續假期不再受挪移補班的困擾，就是很好的解方。請執政黨不要再一昧只顧資方利益，忽視支持增加國定假日已有高達六成民意，內政部、勞動部別再相互推託，趕快拿出可以讓民眾滿意的政院版草案。

由於今年是勞退新制實施20周年，洪秀龍說，同樣是民進黨執政下，勞退新制雇主提撥率只有6%，遠低於舊制勞工退休金水準，勞委會主委的陳菊表示「先求有再求好」。但這20年來，勞退新制卻從未見「再求好」，2023年實施新的公務員退休制度，雇主提撥率都有9.75%，勞工卻還停留在6%。

他呼籲賴清德總統，從當時的立法委員如今又更上層樓，作為現任總統，是時候在勞退新制20周年的此刻，落實當時「再求好」的說法，推動提高雇主提撥率的修法，解決新制勞工退休保障不足的問題。

桃園市產業總工會理事長朱梅雪說，去年十二月曾到勞動部樓下絕食100小時，但洪申翰完全沒有搭理，當時他預告將再回來，而且會帶更多的人，將於4月份尊嚴勞動修法聯盟和台灣工人鬥陣總工會將號召更多基層勞工站出來，這次會拉高絕食的時數和人數。

最後，行政院代表接下陳情書，並說明卓院長有指示國定假日議題「開放討論」，但仍沒有具體回覆提出草案的相關進度，引發現場勞團不滿，高呼「國假增加要足夠，卓院長別擺爛」！

國定假日 行政院 雇主

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