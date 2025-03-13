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台東規模5.7地震威力相當「0.18顆原子彈」氣象署：是獨立事件

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震示意圖。圖/AI生成
地震示意圖。圖/AI生成

地牛翻身，中央氣象署今天發布第114070號地震報告，台東今天下午1時9分發生規模5.7地震，震央位於臺灣東部海域，地震深度12.5公里。氣象署表示，本事件為獨立事件，但未來4天仍會有許多小型餘震；專家則說，本次地震相當於0.18顆原子彈。

各地最大震度，台東、花蓮4級，南投、高雄、嘉縣、嘉市、台南、雲林3級，屏東、台中、彰化、苗栗2級，宜蘭、新縣、竹市、桃園、新北都是1級。

氣象署地震測報中心主任吳建富表示，台灣東部是地震發生頻繁的位置，今天這起規模5.7地震，主因是菲律賓海板塊，往台灣方向擠上來，然後再花蓮地區慢慢隱沒下去；台東比較多比較淺的地震，北邊的花蓮則是深淺地震都有。

吳健富指出，今天這起規模5.7地震，深度僅12.5公里，算是淺層地震，因此全台有感，尤其台東地區非常明顯；從歷史資料來看，蠻多規模5以上的地震，研判未來4天還會有許多小型餘震，但不會太大。

吳健富說，今天這起地震為獨立地震，跟去年0403花蓮地震、今年0121嘉義大埔地震都無關。台灣每年規模5以上地震約40個，算是非常頻繁且常見。

吳健富提醒，這幾天天氣較差，而台灣從去年到迄今頻繁出現地震事件，呼籲要到山區的民眾要多注意天氣及安全。

另外，前中央氣象局地震預報主任郭鎧紋表示，今天這起規模5.7地震，大約為0.18顆原子彈能量釋放。

台東今中午發生規模5.7地震。圖／氣象署提供
台東今中午發生規模5.7地震。圖／氣象署提供

台東 地震 花蓮

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