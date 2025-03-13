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現代人更偏好訊息交流？ 醫揭「電話恐懼症」症狀：年輕人居多

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／ingimage
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隨著科技的進步，智慧型手機成為我們生活中不可或缺的一部分。然而，儘管手機不離身，許多人卻偏愛透過文字訊息進行溝通，而非接聽突如其來的電話。根據調查顯示，尤其在18至34歲的年輕族群中，約有四分之一的人從不接陌生來電，近七成的人更偏好以訊息進行交流。究竟為何我們會對接聽電話感到焦慮？這現象可能與一種名為「電話恐懼症」的心理狀態有關。

什麼是電話恐懼症？

電話恐懼症（Telephobia）是一種對打電話或接電話產生極度焦慮、緊張甚至恐懼的心理狀態。這種情況並非單純不喜歡打電話，而是當事人在面對電話時，會出現強烈的焦慮反應，甚至有意避免通話。精神科醫師楊聰財在臉書指出，雖然電話恐懼症並非正式的精神疾病診斷名稱，但它與社交焦慮症有一定的關聯，且在年輕人中尤為普遍。

電話恐懼症的成因

電話恐懼症的成因多種多樣，涉及心理學、環境影響以及個人經驗等多方面因素。以下是5個可能的原因：

1. 過去的負面經驗：曾經有過不愉快的通話經歷，可能讓人對電話產生恐懼。

2. 社交焦慮：害怕在電話中表現不佳或尷尬，可能使人不願意接聽電話。

3. 習慣於文字溝通：相較於語音通話，許多人更喜歡文字溝通，因為文字可以給予更多的反應時間，讓人更有掌控感。

4. 生活壓力：忙碌的生活常讓來電成為「重要事」，無形中增強了接電話的壓力，進而引發焦慮。

5. 陌生來電的擔憂：陌生來電經常是詐騙或推銷，這種情況讓人本能地避免接聽。

電話恐懼症的症狀

電話恐懼症的表現可以分為三個層面：心理、生理和行為。

1. 心理層面

- 害怕接聽或打電話，並且在通話前感到焦慮。

- 接到電話後，容易感到腦袋空白，不知如何應對。

- 避免需要打電話的情境，甚至讓他人代為聯絡。

2. 生理層面

- 心跳加速、呼吸急促或出汗。

- 胃部不適或感到噁心。

- 手心冒汗，肌肉緊繃，尤其是在鈴聲響起時，會有強烈的壓力反應。

3. 行為層面

- 儘量用簡訊、電子郵件等替代語音通話。

- 看見陌生來電會選擇掛斷或直接不接。

- 拖延或完全避免需要打電話的任務，如預約醫生或訂餐。

如何克服電話恐懼症？

儘管電話恐懼症可能會對社交、工作與日常生活帶來困擾，但幸運的是，它是可以被克服的。楊聰財醫師建議，一些行為療法與放鬆技巧可以有效幫助減輕焦慮感，具體方法如下：

1. 逐步暴露：讓自己慢慢面對這些恐懼情境，從短暫且簡單的通話開始，逐漸增加通話的時間和複雜性。

2. 行為療法：透過行為治療，學習如何控制焦慮並適應電話交流。

3. 放鬆技巧：例如腹式呼吸法，有助於減少由鈴聲引起的生理不適。

4. 事前準備：在撥打電話前，先寫好要說的內容，讓自己更有信心並減少焦慮。

電話恐懼症雖然不被視為正式的心理疾病，但它的影響確實不容小覷。如果這種焦慮已經影響到你的日常生活，可以嘗試以上方法來緩解焦慮，並在需要時尋求專業幫助。

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