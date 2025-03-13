傳美日關切…鮮乳標示恐轉彎？明將開會協調

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限超過30天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，該草案預定今年7月生效，但遭產業界極大反彈。上個月行政院指示，保存期限在14天以下才能標示鮮乳，但據傳食藥署接獲美日關切下恐政策轉彎，明將開協調會，邀集相關部會與產業共同討論。

去年4月農業部在進口牛乳的標示給兩項建議，針對效期30天以上進口鮮乳得標示「長效鮮乳」的甲案，或是標示「長效乳」的乙案，但也強調基於農產輔導及發展需求，建請可優先採用乙案，該草案預定今年7月生效，但可標示「鮮」字引發酪農強烈不滿，憂心國產鮮乳失去競爭力。

行政院上個月定調，保存期限14天內才能標示鮮乳，但據傳在國際壓力下，標示政策恐有轉彎可能，明天將召開協調會議，農業部、食藥署、產業代表及乳品加工業者代表均會與會。

中華民國乳業協會秘書長方清泉表示，根據國內CNS 3056規範，鮮乳標準適用於以100%生乳 為原料，經加溫殺菌包裝後冷藏供飲用的乳汁，CNS 3056制定後歷經了12次修訂，最後一次修訂是在2015年2月16日，不過在殺菌溫度、包裝、冷藏等仍沒有明確規範和定義，因此進口的延長效期乳（ESL）也沒有違反台灣的鮮乳規範，顯見我們的規範是有模糊空間的。

方清泉說，行政院下指示說14天以上不能標示鮮乳，在國外業者看來是有疑慮的，CNS 3056規範在幾十年前推出時，當時台灣頂多進口奶粉，如今液態奶進口量變多了，公平競爭原則下確實存在貿易障礙，樂見政府重新規畫清楚，讓國內鮮乳和進口乳能夠區隔，也讓國內外業者都能在明確定義下來遵循，否則混淆不清下行政單位就會窒礙難行，長期下來還是我們吃虧。

逢甲大學國貿系教授楊明憲表示，標示政策如果可能轉彎，國際是關切哪些地方？壓力是來自哪些國家？這些在和國外談判時的資訊都應該要掌握，但台灣的鮮乳規範、標示等確實應該和國際接軌，也要有科學證據來支持，政府也應該提供充分的資訊來讓消費者選擇。

農業部畜牧司長李宜謙表示，農業部的立場一直都與產業的立場一致，認為在一定的製程與期間之內的乳品才能有「鮮」字，至於製程與期間的規範，尊重衛福部專業的評估及規定依據。