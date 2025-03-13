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38歲男警執勤站太久患靜脈曲張 微創刮除術恢復腿光滑

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
38歲男警員久站值勤罹患第2期靜脈曲張，整形外科醫師郭彥辰施以最新式的微創旋轉刮刀去除困擾。圖／童綜合醫院提供
38歲男警員久站值勤罹患第2期靜脈曲張，整形外科醫師郭彥辰施以最新式的微創旋轉刮刀去除困擾。圖／童綜合醫院提供

38歲男警員由於長時間久站值勤，近來發現自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般，不僅影響外觀，且出現日益加重的痠麻、腫脹和疼痛感，經親友介紹來到童綜合醫院整形外科就診，詳細診察後確定為第2期靜脈曲張醫師建議進行最新式的「微創旋轉刮刀靜脈曲張刮除術」，已迅速回歸工作和生活。

整形外科醫師郭彥辰表示，靜脈曲張可分為0至6期，0期是還無法肉眼發現靜脈病變跡象，第1期表徵是皮膚出現微血管絲或蜘蛛網血管；第2期則是可以看到表皮浮出青筋血管，且站立時血管直徑大於3毫米；第3期則是會開始出現水腫情況。可能出現的症狀包含腿部沉重感、搔癢、抽筋、疼痛、皮膚顏色改變、容易無力疲勞等 。

郭彥辰指出，有別於舊療法，最新式的微創旋轉刮刀去除困擾，是利用先進的旋轉刀具將病變的靜脈刮除，精確度極高，最新的微創技術的傷口最少，傷口極小，手術時間也只要15至30分鐘，能有效去除靜脈曲張並改善血液循環，對皮膚和血管的損傷極小，減少術後的疼痛感，手術後不會留下大範圍的疤痕，可大幅降低麻醉期間的併發症風險，且效果長期穩定，非常適合高齡族群。

醫師呼籲年齡大於40歲、女性（尤其多產婦），有靜脈曲張或血栓病史，或長時間站立或蹲坐者、肥胖者較易發生靜脈曲張；若需久站時，可穿著壓力襪（或稱彈性襪），以避免長時間保持同一姿勢，同時應控制體重，避免不良的生活習慣，加強腿部血管健康。

38歲男警員久站值勤致自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般。圖／童綜合醫院提供
38歲男警員久站值勤致自己左腿的血管逐漸鼓起，腿部血管看起來就像爬滿了蚯蚓一般。圖／童綜合醫院提供

手術 醫師 靜脈曲張

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