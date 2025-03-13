腎臟病患更要留意「皮蛇」爬上身 神經痛恐延續數年

台灣平均每7名成人就有一位罹患腎臟病，除了要防範三高等慢性病，也要當心俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹。帶狀疱疹屬於神經系統疾病，皮膚病灶痊癒後，約有30%患者會持續經歷劇烈疹後神經痛，恐長達數月，甚至數年，若病毒影響視神經或臉部神經，恐導致視力受損、劇痛或臉部癱瘓，未妥善處理傷口也可能引發細菌感染，留下疤痕。

明天是世界腎臟日，台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，慢性腎臟病患者除了關注腎功能與心血管健康，也應積極預防帶狀疱疹，美國疾病管制與預防中心（CDC）指出，90%成人體內存在帶狀疱疹水痘病毒，一旦免疫力低下就可能引發問題。

許永和指出，帶狀疱疹除會依生長部位不同，造成患者如遭電擊、火燒般的疼痛，嚴重更恐可能導致中風、失聰或失明危機，痊癒後還可能產生延續數月的疱疹後神經痛，使患者身心俱疲、生活大受影響。

許永和說，腎臟病患本身免疫功能較弱，帶狀疱疹病毒更容易趁虛而入。研究指出，腎友罹患帶狀疱疹的風險，比無腎臟病者高出1.4倍；若合併其他共病，罹患風險更增加至1.65倍，而曾經過腎臟移植的患者，風險更高達9.13倍。

腎臟病患者長期處於慢性發炎狀態，若再受到額外免疫刺激，如感染帶狀疱疹，可能進一步引發全身性發炎反應，不僅可能影響腎功能，還可能影響食慾、睡眠，對整體健康造成不同程度的影響。許永和表示，對於透析患者，由於白血球功能受到尿毒影響，其免疫能力低落，若感染過帶狀疱疹也更容易復發，若發生嚴重皮膚感染或神經痛，還可能影響透析遵從性，甚至增加住院風險。

許多民眾以為帶狀疱疹只是擦藥就好，但其實帶狀疱疹是一種神經系統疾病，許永和直言，即便皮膚病灶痊癒，仍有約30%的患者持續經歷劇烈疹後神經痛，且可影響長達數月甚至數年；若病毒影響視神經或臉部神經，可能導致視力受損、劇痛或臉部癱瘓，未妥善處理的傷口也可能引發細菌感染，留下永久性疤痕。

許永和指出，慢性腎病患者的用藥選擇也可能影響共病管理，日常用藥與感染治療上需特別謹慎，特別是在感染帶狀疱疹後的治療策略，應由醫師評估，避免因錯誤用藥而影響腎臟代謝，甚至加重腎功能惡化。

許永和說，接種疫苗是目前最有效的保護措施。國際指引建議50歲以上成人，或18歲以上免疫不全或免疫功能低下者，如癌症、糖尿病、慢性腎臟病、氣喘、慢性阻塞性肺病、類風濕性關節炎、使用免疫抑制劑患者等，可與醫師討論後，採取積極的帶狀疱疹預防措施，慢性腎臟病患者可更積極預防帶狀疱疹，以守護自身健康。