高齡產婦幫同志弟弟生子遭熱議 陳菁徽：生育自主

立委陳菁徽日前臉書貼文，一名高齡產婦幫同志弟弟生子故事，引起網路熱議，引起網路熱議。陳菁徽表示，自己跟該個案溝通過，以及是否需要刪文避免網路熱議會影響孕婦心情，也盼台灣社會更有多元包容觀念，讓想生的人可以生。

立委陳菁徽日前在臉書分享，一位女性結婚19年從未有過生子念頭，直到弟弟出櫃，導致傳宗接代壓力落到她的身上，因此39歲開始求子，歷經3次流產，直到41歲透過人工生殖才穩定懷孕。求子過程中，弟弟曾一度說出，出國代孕貴，願意幫忙姊姊養孩子。

陳菁徽指出，該個案是生育自主，並且家人、先生等完全沒有人逼迫她生子，看到她流產也很心疼，自己則是從旁陪她努力。她昨天也跟她通話，擔憂貼文熱議會造成她影響、影響心情等，但她認為每個人都有自己想法，並未造成她困擾。

陳菁徽說，該個案想替家人澄清，網路上的人不認識她也不他家人，家人都對他很好，事情並非網路所想像。陳菁徽說，自己文筆不夠讓大家誤會，但其實沒有人被情勒，全家感情很好也尊重生育自主權，相信不論未來生出幾個孩子，家人都準備好迎接寶寶，給他最好的陪伴。

陳菁徽表示，現在社會多元，不只有男同志、女同志家庭，未來也可能有單身女性家庭，應該多元包容家庭的不同面貌。現在人工生殖法進度停滯，先前政府計劃把有爭議的代孕脫鉤處理，期待衛福部盡快提出草案，讓想生的人可以生產。