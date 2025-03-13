快訊

地牛翻身！13:09台東規模5.7地震 最大震度4級

伊朗彩虹島驚現「血雨」！海水染成鮮紅 宛如聖經場景曝光

巴基斯坦火車劫持案：俾路支解放軍炸路劫車，300多名人質已被救出

聽新聞
0:00 / 0:00

高齡產婦幫同志弟弟生子遭熱議 陳菁徽：生育自主

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
立委陳菁徽針對貼文引發討論回應，期待盼台灣社會更有多元包容觀念，讓想生的人可以生。記者李青縈／攝影
立委陳菁徽針對貼文引發討論回應，期待盼台灣社會更有多元包容觀念，讓想生的人可以生。記者李青縈／攝影

立委陳菁徽日前臉書貼文，一名高齡產婦幫同志弟弟生子故事，引起網路熱議，引起網路熱議。陳菁徽表示，自己跟該個案溝通過，以及是否需要刪文避免網路熱議會影響孕婦心情，也盼台灣社會更有多元包容觀念，讓想生的人可以生。

立委陳菁徽日前在臉書分享，一位女性結婚19年從未有過生子念頭，直到弟弟出櫃，導致傳宗接代壓力落到她的身上，因此39歲開始求子，歷經3次流產，直到41歲透過人工生殖才穩定懷孕。求子過程中，弟弟曾一度說出，出國代孕貴，願意幫忙姊姊養孩子。

陳菁徽指出，該個案是生育自主，並且家人、先生等完全沒有人逼迫她生子，看到她流產也很心疼，自己則是從旁陪她努力。她昨天也跟她通話，擔憂貼文熱議會造成她影響、影響心情等，但她認為每個人都有自己想法，並未造成她困擾。

陳菁徽說，該個案想替家人澄清，網路上的人不認識她也不他家人，家人都對他很好，事情並非網路所想像。陳菁徽說，自己文筆不夠讓大家誤會，但其實沒有人被情勒，全家感情很好也尊重生育自主權，相信不論未來生出幾個孩子，家人都準備好迎接寶寶，給他最好的陪伴。

陳菁徽表示，現在社會多元，不只有男同志、女同志家庭，未來也可能有單身女性家庭，應該多元包容家庭的不同面貌。現在人工生殖法進度停滯，先前政府計劃把有爭議的代孕脫鉤處理，期待衛福部盡快提出草案，讓想生的人可以生產。

家人 網路 陳菁徽

延伸閱讀

高齡試管故事惹議 陳菁徽：推廣多元包容觀念

郭智輝「蒙古症」喻台積電赴美投資惹議 陳菁徽轟歧視

男護理師留院服役？ 陳菁徽盼政府更要協助中長期規畫

醫療現場不斷惡化 陳菁徽：健保點值入法才有保障

相關新聞

影／車輛撞行人致傷亡「重罰3.6萬」陳世凱：最快6月實施

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通事故死亡，等於每天都會有1人喪命，為擺脫...

北市衛局抽驗蔬果15樣殘留農藥！微風超市、打狗霸火鍋上榜

北市衛生局把關民眾食的安全，今公布1月至市場、蔬果零售業者、超市、賣場、餐飲店等處抽驗52件生鮮蔬果的檢驗結果，其中15...

傳美日關切…鮮乳標示恐轉彎？明將開會協調

衛福部食藥署去年6月預告，保存期限超過30天乳品可標示為「延長保存期限鮮乳」、「長效鮮乳」或「ESL（延長效期）鮮乳」，...

北捷電扶梯「兩側站立」再掀議！男到公館站見1幕誇：台大生素質高

台北捷運電扶梯的站立方式再度成為熱議話題。一名男大生於昨（12）日在論壇Dcard發文，分享自己在公館站觀察到電扶梯兩側都有人站立的情況，並大讚台大學生「素質高」，引發廣大網友討論。然而，該貼文不僅未獲一致認同，反而掀起了對「電扶梯站立規範」的爭論。

霧鎖南北竿機場暫停起降 雷雨炸台中機場部份航班延誤

受到濃霧影響，交通部民航局表示，北竿機場今中午12時起、南竿機場今中午12時12分起，航班暫停起降；稍早同樣受到濃霧影響...

護理師揭露職場辛酸感嘆「想跳脫了」 網友安慰：至少還有1優勢

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。