10大癌症排名第一名 已不是大腸癌！ 「這裡」可查最新數據

台灣的癌症登記資料庫始於民國68年，需等診斷確立才能收錄，整體作業花二年時間。癌症長達42年為國人死因首位，據最新的「111年癌症登記」顯示，平均每4分2秒1人罹癌，較前一年又快了17秒。全台新發癌症人數達13萬293人，較110年增加了8531人。

各癌症標準化發生率趨勢每年上下波動，肺癌已擠下大腸癌，發生人數排名第一。國健署癌症防治組組長林莉茹表示，每年公布的「癌症登記報告」，民眾特別關心各癌症新發個案數、發生率與死亡率趨勢、期別分布，尤其是三名的癌症是什麼？男女性的癌症排名等。

為讓民眾了解我國癌症現況，進而強化對預防癌症的意識，國健署更新「癌症登記線上互動查詢系統」，方便民眾即時查找最新癌症相關數據。林莉茹指出，這套系統整合了癌症登記資料，可隨時上網查詢國人癌症發生變化，同時關心自己、家人的健康狀況。

林莉茹說，國人健康意識抬頭，對癌症認知也有提升，「癌症登記線上互動查詢系統」已於113年8月新版上線，新增性別、各年齡層、縣市別之癌症發生率暨發生人數、各癌存活率及年代比較、癌症期別分布及期別存活率等查詢功能，篩選資料1指搞定。

新版「癌症登記線上互動查詢系統」使用步驟簡單，首先點選所需查詢的資料類型，如發生率、期別分布或整體存活率等。再選擇所需要的性別、年齡分組、癌症別、年度區間及地區別等篩選條件，再點選產出報表，即可產出視覺化圖表，並可匯出成報表，方便進一步分析比較。

從最新的癌症登記報告，可看到癌症5年存活率已由95至99年的51.1%，提升到107至111年的62.9%，表示我國癌症篩檢已發揮功效，林莉茹提醒，國健署提供免費的肺癌、大腸癌、乳癌、子宮頸癌、人類乳突病毒（HPV）檢測服務，民眾應多加利用，避免晚期發現時，增加治療難度。

林莉茹呼籲，目前全國共有7000多家醫療院所提供補助癌症篩檢服務，另包含社區巡迴篩檢，定期做癌症篩檢可降低死亡率。篩檢陽性個案風險高，一定要儘早完成追蹤及確診，早期發現治療有明顯的療效，且降低治療的複雜性和經濟負擔。