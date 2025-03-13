霧鎖南北竿機場暫停起降 雷雨炸台中機場部份航班延誤

受到濃霧影響，交通部民航局表示，北竿機場今中午12時起、南竿機場今中午12時12分起，航班暫停起降；稍早同樣受到濃霧影響，導致航班暫停起降的澎湖機場，目前濃霧情況已解除，澎湖機場在中午12時18分恢復起降，影響航班7架次。

另外，中央氣象署表示，目前台灣北方海面有鋒面正在形成，並逐漸通過台灣，中部以北有明顯強降雨，預估今天西半部都可能有強降雨情況，稍早也針對11縣市發布大雨特報，其中不少縣市也發布大雷雨訊息。

民航局表示，受到雷雨影響，台中機場中午12時27分起暫停地面作業，部分航班可能因此延誤，提醒旅客及接機民眾，要注意航班異動資訊，若有航班問題請洽航空公司。

民航局指出，與台中機場有航班往來的機場也連帶受到影響，航班起飛或到達時間將有延誤，已要求相關航空站立即於航站內，透過公布欄、跑馬、廣播等方式告知旅客，並於官網提供最新航班資訊供民眾查詢，旅客可多加利用。