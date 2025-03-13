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中華郵政大當機「無法連線」民眾傻眼ATM扣款沒吐鈔

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業。記者胡瑞玲／攝影

中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業，還有民眾領錢扣款卻沒領到錢，中華郵政總經理江瑞堂表示，初步了解是中華電信網路骨幹問題，後續還要再釐清，針對民眾扣款沒領到錢部分，後續恢復正常後會回沖，請民眾不用擔心。

中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業，還有民眾領錢時，發現畫面等很久，約等2至3分鐘後，最後顯示系統連線失敗，但已扣款卻未吐鈔。

江瑞堂說明，今天中午11時34分接獲通報，初步調查是中華電信網路骨幹問題，櫃檯及ATM受到影響，目前還在處理中，目前了解，北部影響較嚴重，中南部可能還在處理，尚未回報；由於還在處理中，因此無法預估搶修完成的時間。

江瑞堂表示，目前接獲的情況包含民眾久候無法領錢、扣款卻沒領到錢；江瑞堂說，民眾比較急的話，部分作業可以用離線方式來解決，至於扣款沒領到錢的部分，待恢復正常後將會回沖。

中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業。記者胡瑞玲／攝影
中華郵政今中午傳出大當機，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務及ATM領錢無法作業。記者胡瑞玲／攝影

ATM 中華郵政 失敗 郵局

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