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北捷電扶梯「兩側站立」再掀議！男到公館站見1幕誇：台大生素質高

聯合新聞網／ 綜合報導
台北捷運加強宣導電扶梯兩側都可站立。圖／取自台北捷運官網
台北捷運加強宣導電扶梯兩側都可站立。圖／取自台北捷運官網

台北捷運電扶梯的站立方式再度成為熱議話題。一名男大生於昨（12）日在論壇Dcard發文，分享自己在公館站觀察到電扶梯兩側都有人站立的情況，並大讚台大學生「素質高」，引發廣大網友討論。然而，該貼文不僅未獲一致認同，反而掀起了對「電扶梯站立規範」的爭論。

原PO在貼文中提到，北捷近年來積極推廣電扶梯「兩側皆可站立」的安全宣導，但他發現多數民眾仍維持過去「右側站立、左側通行」的習慣，甚至有人在電扶梯上快步走動或喊「借過」，讓他感嘆部分人無法接受新規範。然而，他在台大公館站看到學生們有秩序地左右兩側皆站，深感欣慰，並認為這反映了台大學生的高素質。

該貼文隨即吸引大批網友留言討論，其中不少大學生對原PO的觀察提出反駁。有台大生表示，電扶梯兩側站滿往往是因為前方旅客停滯不動，而非特定群體的素質問題。另有學生指出，實際情況中，公館站的左側仍經常有人快速通行，並非如原PO所述「兩側都站」。

此外，不少網友針對尖峰時段的電扶梯使用情況展開討論。有意見認為，若左右兩側皆站滿，容易導致人潮回堵至月台，反而加劇擁擠；而左側保持通行則能有效疏導人流。一名網友直言：「在尖峰時段，快速流動的一側才能舒緩人潮壓力。」

對於北捷推行的「兩側皆可站立」政策，也有網友提出質疑：「根據我的觀察，在台灣宣傳站兩側反而讓人群疏導更慢了。」另有網友表示：「誰理你啊！我就是討厭左右都要站滿人的新規範。」

Dcard 兩側皆站 台北捷運 電扶梯

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