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中華郵政系統驚傳大當機 民眾已扣款竟沒領到錢

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
中華郵政ATM示意圖。聯合報系資料照
中華郵政ATM示意圖。聯合報系資料照

中華郵政13日上午驚傳系統故障，不少民眾在郵局臨櫃辦理業務和ATM領錢無法作業，甚至有民眾到ATM領錢扣款後卻未吐鈔，令民眾相當傻眼。

中華郵政表示，初步調查中華電信（2412）或是電腦骨幹有問題，目前還在了解情況中，北部地區影響比較嚴重，臨櫃無法連線，ATM作業也有受到影響。

有民眾13日上午前往郵局ATM領錢時，突然發現系統連線出現問題，等待兩、三分鐘後竟沒有吐鈔，民眾查看自己銀行餘額時，也發現已扣款，但沒有領到錢，令民眾相當傻眼。

中華郵政總經理江瑞堂表示，今上午11時34分發生無法連線情況後通報，目前影響櫃台跟ATM作業，還在處理中，初步判斷是中華電信網路骨幹問題，現行還沒有完全排除，搶通時間還無法預估，根據通報，北部郵局影響比較嚴重，或許南部可能也在排除異常中。

至於民眾被扣款但沒領到錢的狀況，江瑞堂則說，待搶修完成後且連線正常後，就會結算，請民眾不用擔心，錢會回沖，除ATM有民眾沒領到錢外，臨櫃主要是等候，比較急的業務，可以用離線作業解決。

ATM 中華郵政 郵局

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