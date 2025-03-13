影／車輛撞行人致傷亡「重罰3.6萬」陳世凱：最快6月實施

「行人地獄」是台灣十多年來難以撕下的醜陋標籤，根據統計，去年有366名行人因交通事故死亡，等於每天都會有1人喪命，為擺脫行人地獄惡名，交通部今年將修法加嚴車輛撞行人的懲處，交通部長陳世凱表示，加重罰金6、7月就會實施，吊扣駕照不得考照時間延長修法部份，預計5月底送行政院。

交通部今早召開記者會說明加重車輛撞行人的懲處，陳世凱表示，所有斑馬線、行穿線是讓行人、駕駛知道，行人可安全通行的道路，「行人在斑馬線上被車撞是國恥」，要保護行人就要有更多及更強勢的作為。

他指出，未來所有駕駛人通過行穿線時都要注意，若撞傷或撞死行人，罰則將會提高。導致行人輕傷，罰則提高至1.8萬元，另吊扣駕照1至2年；若撞到行人導致重傷或死亡，罰則3.6萬，並吊銷駕照，致人死亡者，5年內不得再考照，致人重傷者4年不得再考照。

陳世凱強調，所有行穿線是保護行人，行人跟駕駛人的交通安全觀念都要正確，所有駕駛人也都會是行人，不是二元對立概念，行人及駕駛人對整天交通安全都是重要的。