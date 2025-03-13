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駕照雞腿換？立委呼籲交通部駕訓制度需總檢討

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法委員林月琴（中）與駕訓班業者黃飛發（左）及台灣交通安全協會監事暨駕訓教練劉軒越（右）今天在立法院舉行記者會，針對國內駕訓制度改革問題，要求交通部應積極檢討精進，應參考國外駕照考驗機制設計與推動經驗，加速制度改革腳步。記者許正宏／攝影
立法委員林月琴（中）與駕訓班業者黃飛發（左）及台灣交通安全協會監事暨駕訓教練劉軒越（右）今天在立法院舉行記者會，針對國內駕訓制度改革問題，要求交通部應積極檢討精進，應參考國外駕照考驗機制設計與推動經驗，加速制度改革腳步。記者許正宏／攝影

立委林月琴與駕訓班業者、教練今天在立法院舉行「駕照雞腿換？駕訓制度總檢討，交通部別躺平」記者會，針對國內駕訓制度改革問題，立委林月琴指出，檢視目前各階段的交通安全教育可以發現，國內並無明確的學校教育時數配置，因此更遑論系統化、階段性的運具教育。

林月琴表示在成年前後的駕訓教育方面，也因為學習過程中缺乏充足的訓練，加上考照內容過於簡單，未能篩選出合格的駕駛人，使得初領駕照兩年內的年輕人，成為國內交通事故傷亡的高風險族群，每年約有近百位駕駛新手死於交通事故案件中。要求交通部需正視問題，應積極檢討精進，除了持續擴大推動機車駕訓教育與安駕補助外，並應參考國外駕照考驗機制設計與推動經驗，加速制度改革腳步。

立法委員林月琴（中）與駕訓班業者黃飛發（左）及台灣交通安全協會監事暨駕訓教練劉軒越（右）今天在立法院舉行記者會，針對國內駕訓制度改革問題，要求交通部應積極檢討精進，應參考國外駕照考驗機制設計與推動經驗，加速制度改革腳步。記者許正宏／攝影
立法委員林月琴（中）與駕訓班業者黃飛發（左）及台灣交通安全協會監事暨駕訓教練劉軒越（右）今天在立法院舉行記者會，針對國內駕訓制度改革問題，要求交通部應積極檢討精進，應參考國外駕照考驗機制設計與推動經驗，加速制度改革腳步。記者許正宏／攝影

交通事故 林月琴 駕照

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