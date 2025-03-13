駕照雞腿換？立委呼籲交通部駕訓制度需總檢討

近日，一名護理師在論壇Dcard以「工作心得 絕對不要當護理師」為題發文，內容詳細描述了她在醫院工作的種種辛酸，迅速引發廣大網友熱議。該名護理師表示，自己已有11年護理資歷，長期輪值大小夜班，但面對的卻是高壓的工作環境與不合理的薪資結構。

2025-03-13 11:40